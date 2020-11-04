Игра ГВИНТ получит новый сезон: геймеры встретятся с легендарным волшебником

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Павел Зинченко
Компания CD Project запустила новый сезон в карточной игре "ГВИНТ". Он посвящен волшебнику Альзуру.
ГВИНТ получит легендарного волшебника
В этот раз главным героем "Путешествия" (так CD Projekt именует сезоны) будет волшебник Альзур. По вселенной "Ведьмака", данный персонаж является одним из создателей ведьмаков, а также магических формул и заклинаний. С помощью своей магии этот волшебник также был способен создавать монстров, среди которых были Химера, Кащей и Вий.
В течение нового сезона игроки в "ГВИНТ" смогут узнать больше об истории Альзура в главах, которые будут открываться каждую неделю. Каждая часть повествования сопровождается рядом заданий. По мере их выполнения геймеры будут продвигаться в путешествии.
В "ГВИНТ" также "завезли" новый боевой пропуск с бесплатными и платными наградами. Владельцы премиум-версии пропуска сразу получат Альзура в роли предводителя. Они смогут открыть сотню наград, в том числе наряды, ауры, аксессуары и магические предметы.
Как сообщало издание "Комментарии", Pokémon Go вернется, но уже с персонажами из вселенной Ведьмака.
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