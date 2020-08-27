Pokémon Go вернется, но уже с персонажами из вселенной Ведьмака

Многие помнят, как это было, когда люди начали бродить по улицам в поисках Бульбазавра, Чармандера, Мяута и других персонажей "Покемонов". Вскоре мы, возможно, увидим похожее зрелище, но на этот раз люди будут искать монстров из "Ведьмака". Об этом сообщает Unilad.

Студия Spokko, член семьи CD Projekt Red, анонсировала новую игру об охоте на монстров. Она по сути объединит Pokémon Go с миром Ведьмака, позволяя игрокам увидеть дополненную реальность, наполненную существами из данной вселенной.

Игроки будут использовать мобильные устройства, чтобы взять на себя роль сверхъестественного охотника за головами, которому поручено отслеживать, изучать и убивать существ, с учетом времени суток и реальных погодных условий, влияющих на то, какие существа появляются в игре.

The Witcher: Monster Slayer, действие которого разворачивается перед оригинальной серией видеоигр, также позволит игрокам создавать бомбы, зелья, масла и наживки для монстров, которые помогут победить более сильных врагов, а также предложит несколько сюжетных квестов, вдохновленных другими играми из сериала", - поясняется в пресс-релизе компании.

На протяжении всей игры геймеры смогут улучшать навыки и снаряжение своего персонажа. Дата запуска пока не объявлена, но игра будет доступна для устройств iOS и Android.

Как сообщало издание "Комментарии", CD Projekt продолжит работу над серией игр "Ведьмак".

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