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Геймеры лично взялись за разработку новой Diablo

Фанаты Diablo намереваются создать совершенно новый проект по вселенной

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Поклонники Diablo представили игровую демоверсию Diablo Respawned. Это не очередной ремейк, а совершенно новая игра, собранная на механике и других узнаваемых элементах классики, но с совершенно другой формулой прогресса. Об этом сообщило издание Gadget Tendency.

Геймеры лично взялись за разработку новой Diablo

Разработчики описывают свой проект как "2D-ролевую игру с элементами roguelike". Они попытались выделить лучшие механики и элементы из всех трех игр серии, объединив их в совершенно другой игровой процесс с гораздо более быстрыми сессиями. Финальная версия проекта будет распространяться абсолютно бесплатно, хотя вопрос о том, доживет ли фанатская разработка до этого момента, остается открытым. Компанию Blizzard может завершить Diablo Respawned в кратчайшие сроки.

Однако пока этого не произойдет, все желающие могут опробовать раннюю альфа-версию — в ней доступны две игровые зоны и один персонаж. Когда выйдет полная версия игры и опубликуют ли авторы другие демо-сборки в сети, не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", появился первый геймплей ремейка игры Demon’s Souls.


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