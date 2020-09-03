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Главная Новости IT игры Геймеры будут сражаться в небоскребе: The Division 2 получила новый режим
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Геймеры будут сражаться в небоскребе: The Division 2 получила новый режим

Игроки будут зачищать один этаж за другим, на каждом десятом их будет ждать босс

сегодня, 18:38
Автор:

Павел Зинченко

На прошедшей трансляции State of the Game разработчики игры The Division 2 рассказали о новом режиме, который называется The Summit. Об этом сообщает gagadget.

Команда The Division 2 разрабатывала The Summit, чтобы представить режим с акцентом на реиграбельность. В результате вышел "рогалик". Игроки заходят в небоскреб, который состоит из ста этажей, на которых и засели их противники. Локации созданы заранее, как и миссии, но они постоянно будут автоматически тасоваться, так что никто не будет знать, что его ждет дальше.

Геймеры будут сражаться в небоскребе: The Division 2 получила новый режим

Проходить все не придется. На каждом десятом этаже игрока будет поджидать босс. После победы над ним, геймер начнет следующий забег, но никогда не известно, с какого этажа он стартует.

The Summit рассчитан на одиночное прохождение, но зачисткой этажей можно заниматься и сформировав группы. Разработчики даже предусмотрели подбор игроков. В случае кооперативного прохождения игра будет регулировать уровень сложности. Награды будут зависеть от выбранной сложность и этажа. По словам разработчиков, The Summit выдает примерно такое же количество и качество лута, как и Крепости.

The Summit появится в The Division 2 11 сентября. А для тех, кому уже не терпиться испытать новый режим, 4 сентября он будет доступен на тестовых серверах (PC). Для владельцев дополнения Warlords of New York режим будет бесплатным.

Как сообщало издание "Комментарии", официальный блог PlayStation объявил о новых бесплатных играх.


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