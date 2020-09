Геймеры будут сражаться в небоскребе: The Division 2 получила новый режим

На прошедшей трансляции State of the Game разработчики игры The Division 2 рассказали о новом режиме, который называется The Summit. Об этом сообщает gagadget.

Команда The Division 2 разрабатывала The Summit, чтобы представить режим с акцентом на реиграбельность. В результате вышел "рогалик". Игроки заходят в небоскреб, который состоит из ста этажей, на которых и засели их противники. Локации созданы заранее, как и миссии, но они постоянно будут автоматически тасоваться, так что никто не будет знать, что его ждет дальше.

Проходить все не придется. На каждом десятом этаже игрока будет поджидать босс. После победы над ним, геймер начнет следующий забег, но никогда не известно, с какого этажа он стартует.

The Summit рассчитан на одиночное прохождение, но зачисткой этажей можно заниматься и сформировав группы. Разработчики даже предусмотрели подбор игроков. В случае кооперативного прохождения игра будет регулировать уровень сложности. Награды будут зависеть от выбранной сложность и этажа. По словам разработчиков, The Summit выдает примерно такое же количество и качество лута, как и Крепости.

The Summit появится в The Division 2 11 сентября. А для тех, кому уже не терпиться испытать новый режим, 4 сентября он будет доступен на тестовых серверах (PC). Для владельцев дополнения Warlords of New York режим будет бесплатным.

Как сообщало издание "Комментарии", официальный блог PlayStation объявил о новых бесплатных играх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!