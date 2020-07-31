Epic Games Store добавляет поддержку авторских модов

В прошлом году Epic опубликовала общедоступную дорожную карту, подробно описывающую все функции, над которыми она работает на рынке цифровых игр. Одна из них, поддержка модов, теперь доступна — хотя и в бета-версии. Об этом сообщает DNS Клуб.

Компания объявила в Twitter, что MechWarrior 5: Mercenaries — это первая игра в Epic Games Store, включающая поддержку модификаций, сделанных сообществом. Компания занимается поддержкой модов с прошлого лета. Представители Epic сказали: "Это огромная функция, на создание которой уйдет много времени".

Помимо эксклюзивов, геймеры ПК постоянно критикуют Epic Games Store за менее надежный набор функций, чем у Steam. Поддержка модов была одной из самых важных. Мастерская Steam позволяет легко загружать, устанавливать и управлять изменениями. Тот факт, что в Epic Games Store до сегодняшнего дня не было менеджера модов - заметное упущение.

Но, как и во многих других функциях, Epic хорошо поработали над сокращением разрыва между Games Store и Steam. Некоторые из последних функций Epic, добавленных на рынок: достижения и сохранения в облаке.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony подготовила две бесплатных игры для PlayStation 4.

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