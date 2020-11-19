Epic Games создала видеочат для популярной игры

Голосовые чаты в мультиплеерных играх уже мало кого удивляют, но Epic Games пошли дальше и добавили видеочат в свою Fortnite.

Еще в июне 2019 года компания приобрела разработчиков мобильного видеочата Houseparty. Теперь она решила интегрировать приложение в свою королевскую битву. Чтобы видеть лица "тиммейтов", необходимо установить Houseparty на устройство с iOS или Android. Затем нужно связать аккаунты Epic и Houseparty. Затем нужно войти в Fortnite и включить в самом мобильном приложении трансляцию в игру.

Таким образом, смартфон выступает в роли веб-камеры, которая и будет выводить геймеров на экраны их друзей. На даный момент функция работает только на игровых консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также ПК. О поддержке других платформ не сообщается.

Особенность Houseparty в том, что приложение захватывает только лицо пользователя. При этом фон заменяется на виртуальный. Создатели приложения также предусмотрели родительский контроль, возможность блокировки пользователей, а также систему жалоб.

За привязку учетной записи Epic к Houseparty геймерам откроется радужная обертка Rainbow Fog. Есть и другой способ получить ее: сыграв с друзьями пять матчей с 20 ноября (07:00 по Киеву) по 27 ноября (06:59 по Киеву) в Fortnite.

ФОТО: The Verge

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