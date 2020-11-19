kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17754.03

ETH/USD

478.86

LTC/USD

73.48

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT игры Epic Games создала видеочат для популярной игры
commentss НОВОСТИ Все новости

Epic Games создала видеочат для популярной игры

Видеочат будет действовать в режиме королевской битвы Fortnite

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Голосовые чаты в мультиплеерных играх уже мало кого удивляют, но Epic Games пошли дальше и добавили видеочат в свою Fortnite.
Еще в июне 2019 года компания приобрела разработчиков мобильного видеочата Houseparty. Теперь она решила интегрировать приложение в свою королевскую битву. Чтобы видеть лица "тиммейтов", необходимо установить Houseparty на устройство с iOS или Android. Затем нужно связать аккаунты Epic и Houseparty. Затем нужно войти в Fortnite и включить в самом мобильном приложении трансляцию в игру.
Таким образом, смартфон выступает в роли веб-камеры, которая и будет выводить геймеров на экраны их друзей. На даный момент функция работает только на игровых консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также ПК. О поддержке других платформ не сообщается.
Особенность Houseparty в том, что приложение захватывает только лицо пользователя. При этом фон заменяется на виртуальный. Создатели приложения также предусмотрели родительский контроль, возможность блокировки пользователей, а также систему жалоб.
За привязку учетной записи Epic к Houseparty геймерам откроется радужная обертка Rainbow Fog. Есть и другой способ получить ее: сыграв с друзьями пять матчей с 20 ноября (07:00 по Киеву) по 27 ноября (06:59 по Киеву) в Fortnite.
Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию.

Epic Games создала видеочат для популярной игры

ФОТО: The Verge


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/66346-stranno-chto-nedodumalis-ranshe-novfortnite-poyavilsya-videochat-naplaystation-ipk/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ