Декабрь порадует геймеров новой серией бесплатных игр

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Павел Зинченко
Компания Sony назвала новые бесплатные игры для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, которые подписчики PlayStation Plus получат в декабре.
Sony подарит новые игры
PS Plus станет платформой для релиза еще одной игры — Worms Rumble. Кроссплатформенный шутер Team 17 будет в свободном доступе для подписчиков сервиса 1 декабря. Геймеров ожидают битвы на 32 участника с платформингом, базуками и кастомизацией внешнего вида своего червяка.
В первый день зимы подписчики PlayStation Plus получат возможность сыграть и в Just Cause 4. Геймеры очутятся на тропических островах, где будут сражаться с бойцами частной военной фирмы "Черная рука". Для победы в этом противостоянии главный герой может использовать разнообразное оружие, а также нейтрализовывать врагов с помощью культового для серии крюка-кошки.
Третьим подарком стала игра Rocket Arena: геройский шутер с боями три на три. Игроков ждут динамические битвы, в которых сойдутся различные персонажи с особыми умениями. Шутер особен тем, что герои используют различные ракетницы вместо классического оружия, и главная задача не расстрелять врага, а вытолкнуть его за пределы арены.
Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena будут в свободном доступе для подписчиков PlayStation Plus c 1 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.
Как сообщало издание "Комментарии", Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.
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