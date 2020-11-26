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Главная Новости IT игры Декабрь порадует геймеров новой серией бесплатных игр
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Декабрь порадует геймеров новой серией бесплатных игр

Геймеры получат новую подборку бесплатных игр от Sony

сегодня, 19:23
Автор:

Павел Зинченко

Компания Sony назвала новые бесплатные игры для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, которые подписчики PlayStation Plus получат в декабре.

Декабрь порадует геймеров новой серией бесплатных игр

Sony подарит новые игры

PS Plus станет платформой для релиза еще одной игры — Worms Rumble. Кроссплатформенный шутер Team 17 будет в свободном доступе для подписчиков сервиса 1 декабря. Геймеров ожидают битвы на 32 участника с платформингом, базуками и кастомизацией внешнего вида своего червяка.


В первый день зимы подписчики PlayStation Plus получат возможность сыграть и в Just Cause 4. Геймеры очутятся на тропических островах, где будут сражаться с бойцами частной военной фирмы "Черная рука". Для победы в этом противостоянии главный герой может использовать разнообразное оружие, а также нейтрализовывать врагов с помощью культового для серии крюка-кошки.


Третьим подарком стала игра Rocket Arena: геройский шутер с боями три на три. Игроков ждут динамические битвы, в которых сойдутся различные персонажи с особыми умениями. Шутер особен тем, что герои используют различные ракетницы вместо классического оружия, и главная задача не расстрелять врага, а вытолкнуть его за пределы арены.


Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena будут в свободном доступе для подписчиков PlayStation Plus c 1 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.


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Источник: https://gagadget.com/66480-playstation-plus-vdekabre-sony-darit-tri-igryi-dlya-ps4-ips5-vklyuchaya-novuyu-worms-rumble/
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