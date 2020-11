Декабрь порадует геймеров новой серией бесплатных игр

Компания Sony назвала новые бесплатные игры для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, которые подписчики PlayStation Plus получат в декабре.

Sony подарит новые игры

PS Plus станет платформой для релиза еще одной игры — Worms Rumble. Кроссплатформенный шутер Team 17 будет в свободном доступе для подписчиков сервиса 1 декабря. Геймеров ожидают битвы на 32 участника с платформингом, базуками и кастомизацией внешнего вида своего червяка.





В первый день зимы подписчики PlayStation Plus получат возможность сыграть и в Just Cause 4. Геймеры очутятся на тропических островах, где будут сражаться с бойцами частной военной фирмы "Черная рука". Для победы в этом противостоянии главный герой может использовать разнообразное оружие, а также нейтрализовывать врагов с помощью культового для серии крюка-кошки.





Третьим подарком стала игра Rocket Arena: геройский шутер с боями три на три. Игроков ждут динамические битвы, в которых сойдутся различные персонажи с особыми умениями. Шутер особен тем, что герои используют различные ракетницы вместо классического оружия, и главная задача не расстрелять врага, а вытолкнуть его за пределы арены.





Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena будут в свободном доступе для подписчиков PlayStation Plus c 1 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!