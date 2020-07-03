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Британская компания анонсировала оригинальный шутер

Игра Worms Rumble получит режим королевской битвы, а также командные и одиночные поединки

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Британская компания анонсировала оригинальный шутер

В рамках инициативы PlayStation Indies британская студия Team 17 анонсировала игру Worms Rumble. Она представляет собой шутер в реальном времени по вселенной "Червяков". Разработчики еще в марте рассказали о старте нового проект, продемонстрировав короткий тизер. Что касается особенностей игры, то про них геймерам расскажет геймплейный трейлер. Об этом сообщает gagadget.

В честь 25-летия серии игр о червях разработчики решили создать уникальный проект. Теперь Worms Rumble стала шутером, в котором присутствует королевская битва, в которой могут принять участие 32 червяка. Разработчики предусмотрели соло-режим, в котором каждый дерется сам за себя, а также командный, в котором игроки сражаются в режиме три на три. В этом режиме даже присутствует "возрождение", которое позволит игроками вернуть в бой павшего товарища.

Также в игре присутствует командный бой насмерть, в котором также могут принимать участие 32 червя. Только задача не уничтожить противника, а набрать больше очков, чем он.

Разработчикам пришлось улучшать механику движений из-за увеличившейся скорости игры. Червяки ползают быстрее, а также способны перекатываться и отпрыгивать от стен. Такие действия утомляют червей, но со временем запас выносливости восполняется.


Игра выйдет на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и персональных компьютерах в 2020 году. Также разработчики обещают кроссплей между платформами. 

Как сообщало издание "Комментарии", шутер от Amazon возвращается в закрытую бета-версию.


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