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Главная Новости IT игры Азерот ждет: дополнение для World of Warcraft будет запущено в ноябре
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Азерот ждет: дополнение для World of Warcraft будет запущено в ноябре

Стали известны подробности основных кампаний дополнения Shadowlands

сегодня, 18:26
Автор:

Павел Зинченко

Разработчик видеоигр Blizzard определился с новой датой релиза обновления Shadowlands для игры World of Warcraft. Об этом сообщает информационный портал gagadget.

Азерот ждет: дополнение для World of Warcraft будет запущено в ноябре

World of Warcraft получит новое дополнение

Проход в потусторонний мир Темных Земель будет открыт уже 24 ноября в первом часу ночи по киевскому времени. Компания Blizzard также объявила даты выхода контентных обновлений, которые связаны с игровым дополнением Shadowlands.

Также известно, что десятого ноября состоится вторжение Плети в Азерот. После уничтожения шлема Господства и возникновения небесного разлома над Ледяной Короной армия Плети начнет свое наступление. Воинам Азерота прийдется сражаться с войсками нежити и не позволить им уничтожить этот мир.

Восьмого же декабря откроются врата замка Нафрия — первого рейда в дополнении Shadowlands, где геймерам предстоит одолеть десять боссов. Тогда же стартует и первый сезон рейдов, эпохальных подземелий и PvP в дополнении Shadowlands.

Как сообщало информационное издание "Комментарии", игра Watch Dogs Legion получила первые отзывы критиков.


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