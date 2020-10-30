Азерот ждет: дополнение для World of Warcraft будет запущено в ноябре

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Павел Зинченко
Разработчик видеоигр Blizzard определился с новой датой релиза обновления Shadowlands для игры World of Warcraft. Об этом сообщает информационный портал gagadget.
World of Warcraft получит новое дополнение
Проход в потусторонний мир Темных Земель будет открыт уже 24 ноября в первом часу ночи по киевскому времени. Компания Blizzard также объявила даты выхода контентных обновлений, которые связаны с игровым дополнением Shadowlands.
Также известно, что десятого ноября состоится вторжение Плети в Азерот. После уничтожения шлема Господства и возникновения небесного разлома над Ледяной Короной армия Плети начнет свое наступление. Воинам Азерота прийдется сражаться с войсками нежити и не позволить им уничтожить этот мир.
Восьмого же декабря откроются врата замка Нафрия — первого рейда в дополнении Shadowlands, где геймерам предстоит одолеть десять боссов. Тогда же стартует и первый сезон рейдов, эпохальных подземелий и PvP в дополнении Shadowlands.
Как сообщало информационное издание "Комментарии", игра Watch Dogs Legion получила первые отзывы критиков.
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