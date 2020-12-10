Японцы создадут контактные линзы с дополненной реальностью: что они задумали

Menicon, крупнейший производитель контактных линз в Японии, подписал контракт с компанией Mojo Vision на создание контактных линз с дополненной реальностью.

ФОТО: Globetrender

Mojo Vision пытается создать первые в мире "умные" контактные линзы с дополненной реальностью. Если какая-то компания может воплотить безумную идею Mojo Vision, так это Menicon. Это идеальное партнерство и, возможно, единственное сочетание, которое могло бы осуществить этот невероятный подвиг. Mojo Vision и Menicon планируют провести технико-экономическое обоснование для оценки производства и производственных процессов.

Mojo Vision находится на пути к разработке технологии, которая входит в Mojo Lens, и для этого она хорошо финансируется. Ранее в этом году компания привлекла 51 миллион долларов в рамках раунда финансирования серии B. Включая инвестиции в основание и финансирование серии A, на сегодняшний день компания внесла 159 миллионов долларов на создание технологии, которая используется в Mojo Lens.

Mojo Vision заявила, что она разработала несколько "прорывных технологий" для создания Mojo Lens, таких как самый маленький и плотный дисплей MicroLED в мире, который предлагает 14k пикселей на дюйм для невероятной четкости изображения. MicroLED встроен в центр линзы и помещается прямо перед сетчаткой. Mojo Vision сообщила, что технология незаметна для зрения пользователя, потому что находится так близко к его глазу, что он может видеть прямо сквозь нее.

Технология Mojo Lens все еще находится в разработке и еще не поступила в продажу. Mojo Vision не сообщила, когда планирует вывести Mojo Lens на рынок, но работает с Программой прорывного доступа FDA для использования этой технологии в медицинских целях.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представит уникальные очки з дополненной реальностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!