В Сети показали макет iPhone 13 Pro Max: чем он будет отличаться от предшественника



















Популярному техноблогеру Льюису Хилсентегеру удалось заполучить макет iPhone 13 Pro Max. Автор YouTube-канала Unbox Therapy опубликовал видео, на котором подробно изучил дизайн будущего смартфона и сравнил его с актуальными моделями.

iPhone 13 Pro Mаx (фото из открытых источников)

Первое заметное на видео отличие iPhone 13 Pro Max от предшественников — это увеличенный размер модулей основной камеры. Воспользовавшись штангенциркулем, блоггер определил, что диаметр объективов на макете равен 16,99 миллиметра против 14,10 миллиметра в iPhone 12 Pro Max. Также стало большим выступление блока основной камеры.

Предварительно, одной из причин увеличения объективов станет включение оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика не только для основного, но и для сверхширокоугольного сенсора. При этом последний будет представлен не пятикомпонентным объективом с диафрагмой, а шестикомпонентным.

О втором изменении будущего iPhone ходят слухи уже давно. Согласно измерениям, проведенным автором ролика, ширина выреза на макете составляет 26,31 миллиметра против 34,62 миллиметра в iPhone 12 Pro Max. Динамик переместился в рамку дисплея и теперь располагается над системой камер TrueDepth.

Напомним, американская корпорация Apple выпустила новое обновление своей операционной системы iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетов и watchOS 7.4 для смарт-часов. Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на GSM Arena.

Сообщается, что теперь у пользователей смартфонов от Apple появится возможность разблокировать свое устройство при помощи часов Apple Watch, даже если юзер надел маску.

Новая "операционка" имеет функцию поддержки электронных меток AirTags, которые можно использовать для поиска вещей, воспользовавшись приложением Find My на смартфоне.

Также известно, что в iOS 14.5 у голосового ассистента Siri появилось больше голосовых опций. Теперь пользователи смогут выбирать из 14 различных голосов из разных регионов и разных гендеров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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