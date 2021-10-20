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В Instagram появится ожидаемая многими пользователям возможность

Разработчики добавят в свое приложение сразу несколько новых функций

сегодня, 15:32
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярной социальной сети Instagram добавят несколько новых возможностей для своего приложения. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Instagram появится ожидаемая многими пользователям возможность

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, с завтрашнего дня, 21 октября, социальная сеть Instagram позволит своим пользователям публиковать контент в приложении с компьютеров. 

Кроме этого, в компании также анонсировали функцию публикации совместных постов через Collabs. Благодаря ей пользователи смогут совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel.

Для того чтобы опубликовать пост или видеоролик, нужно будет получить  разрешение от второго владельца. Данный контент будут видеть подписчики обоих пользователей. 

У публикации будут совместные "лайки", просмотры и комментарии. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что аналитик Morgan Stanley рассказал, кто может стать первым в мире триллионером. Известного предпринимателя и раньше называли первым потенциальным триллионером, однако аналитики делали ставку прежде всего на акции другой его компании. На данный момент его состояние оценивается более, чем в 200 миллиардов долларов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в американской компании Facebook планируют изменить своё название. Согласно данным в СМИ, компания может получить новое имя уже на следующей неделе. Сообщается, что одной из возможных причин для ребрендинга может стать желание Facebook перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями. Также смена названия может быть приурочена к планам компании по созданию Вселенной виртуальной реальности. 


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Источник: https://www.unian.net/science/instagram-razreshit-polzovatelyam-razmeshchat-posty-s-kompterov-novosti-11582350.html
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