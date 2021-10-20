В Instagram появится ожидаемая многими пользователям возможность

Разработчики популярной социальной сети Instagram добавят несколько новых возможностей для своего приложения. Об этом сообщает издание УНИАН.

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, с завтрашнего дня, 21 октября, социальная сеть Instagram позволит своим пользователям публиковать контент в приложении с компьютеров.

Кроме этого, в компании также анонсировали функцию публикации совместных постов через Collabs. Благодаря ей пользователи смогут совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel.

Для того чтобы опубликовать пост или видеоролик, нужно будет получить разрешение от второго владельца. Данный контент будут видеть подписчики обоих пользователей.

У публикации будут совместные "лайки", просмотры и комментарии.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что аналитик Morgan Stanley рассказал, кто может стать первым в мире триллионером. Известного предпринимателя и раньше называли первым потенциальным триллионером, однако аналитики делали ставку прежде всего на акции другой его компании. На данный момент его состояние оценивается более, чем в 200 миллиардов долларов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в американской компании Facebook планируют изменить своё название. Согласно данным в СМИ, компания может получить новое имя уже на следующей неделе. Сообщается, что одной из возможных причин для ребрендинга может стать желание Facebook перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями. Также смена названия может быть приурочена к планам компании по созданию Вселенной виртуальной реальности.

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