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Главная Новости IT гаджет Уникальная функция для ноутбука Surface: Microsoft выводит искусственный интеллект на новый уровень
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Уникальная функция для ноутбука Surface: Microsoft выводит искусственный интеллект на новый уровень

Новая функция поможет поддерживать зрительный контакт во время видеочата

сегодня, 12:51
Автор:

Павел Зинченко
Уникальная функция для ноутбука Surface: Microsoft выводит искусственный интеллект на новый уровень

Функция "зрительного контакта" Microsoft на основе искусственного интеллекта для Surface Pro X, наконец, начинает действовать. Это происходит спустя месяцы после того, как она была анонсирована для ноутбука Surface с поддержкой ARM в прошлом году. Об этом сообщает издание The Verge.

Новая функция в настоящее время разворачивается как часть Windows 10 Insider Preview Build 20175, что означает, что она, вероятно, не слишком далека от широкого выпуска. По сообщениям Microsoft, новая функция опирается на "возможности искусственного интеллекта процессора Microsoft SQ1", чтобы регулировать то, куда ваши глаза смотрят во время видеовызова или чата, чтобы убедиться, что вы всегда имеете зрительный контакт с камерой. При включении коррекция зрительного контакта автоматически применяется ко всем приложениям, использующим фронтальную камеру (например, Zoom, Skype или Google Meet), хотя она работает только тогда, когда Surface Pro X находится в альбомном режиме.

Технология включает уникальные возможности AI процессора SQ1 на базе ARM, что позволяет использовать функцию на Surface X. Это означает, что она не будет доступна на обычных компьютерах с Windows x86. Обработка здесь просто потребляет слишком много энергии, чтобы быть практичной на обычной машине.

Microsoft - не единственная компания, работающая над взглядами с коррекцией AI. Apple некоторое время работала над аналогичной функцией FaceTime Attention Correction. Ранние версии этой функциональности появлялись в бета-версиях iOS 13. в прошлом году.

Как сообщало издание "Комментарии", новая инициатива Microsoft поможет преодолеть безработицу.


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