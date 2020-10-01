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Участники лондонского марафона получат гаджеты для социального дистанционирования

Устройство для социального дистанционирования бегунов было разработано робототехнической компанией Tharsus

сегодня, 10:52
Автор:

Павел Зинченко

Сотрудники и спортсмены воскресного лондонского марафона должны носить на шее технологии социального дистанцирования. Устройство Bump, которое издает звуковой сигнал, когда владелец находится слишком близко к другим, будет носить 100 элитных участников и 500 координаторов мероприятий. Об этом сообщает BBC.

Участники лондонского марафона получат гаджеты для социального дистанционирования

По словам организаторов, забег, состоящий из 19 кругов по закрытой трассе в Сент-Джеймс-парке, скрытой от общественности, является первым крупным марафоном после начала пандемии Covid-19. Не элитные бегуны могут участвовать в 24-часовой виртуальной версии соревнований.

Bump использует радиочастотную технологию, позволяющую организаторам отслеживать, когда спортсмены и персонал находятся на определенном расстоянии друг от друга. И если в последующие две недели у кого-то будет положительный результат на коронавирус, те, кто был в непосредственной близости, будут уведомлены. Устройство было разработано робототехнической компанией Tharsus, базирующейся в Блите, Нортумберленд. Директор компании Хью Брашер рассказал, как повлияет новая разработка на соревнования.

"Мероприятие, которое состоится в эти выходные, станет кульминацией месяцев планирования того, как провести социально дистанцированный лондонский марафон Virgin Money 2020 года. Он будет безопасным для всех участников и заинтересованных сторон. Эта технология сыграла важную роль, придав нашим спортсменам и внутренним командам дополнительную уверенность в том, что они смогут безопасно участвовать в соревнованиях"

Как сообщало издание "Комментарии", политики выступили против технологии распознавания лиц.


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