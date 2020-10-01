Участники лондонского марафона получат гаджеты для социального дистанционирования

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Павел Зинченко
Сотрудники и спортсмены воскресного лондонского марафона должны носить на шее технологии социального дистанцирования. Устройство Bump, которое издает звуковой сигнал, когда владелец находится слишком близко к другим, будет носить 100 элитных участников и 500 координаторов мероприятий. Об этом сообщает BBC.
По словам организаторов, забег, состоящий из 19 кругов по закрытой трассе в Сент-Джеймс-парке, скрытой от общественности, является первым крупным марафоном после начала пандемии Covid-19. Не элитные бегуны могут участвовать в 24-часовой виртуальной версии соревнований.
Bump использует радиочастотную технологию, позволяющую организаторам отслеживать, когда спортсмены и персонал находятся на определенном расстоянии друг от друга. И если в последующие две недели у кого-то будет положительный результат на коронавирус, те, кто был в непосредственной близости, будут уведомлены. Устройство было разработано робототехнической компанией Tharsus, базирующейся в Блите, Нортумберленд. Директор компании Хью Брашер рассказал, как повлияет новая разработка на соревнования.
Как сообщало издание "Комментарии", политики выступили против технологии распознавания лиц.
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