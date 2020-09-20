ТОП-5 емодзи, смысл которых многие понимают неверно

Смайлики и прочие символы эмоций прочно вошли в нашу жизнь и значительно упрощают интернет-общение. С их помощью можно выразить свои чувства, мысли, сделав текст более красочным. Но есть эмодзи, смысл которых многие трактуют неправильно. Их подборкой поделилось издание AdMe.

Многие интернет-пользователи уверены в том, что этот символ означает молитву. Но на самом деле, такой жест японцы используют для того, чтобы попросить прощения. А вот согласно американской трактовке, смысл этого эмодзи в приветствии, как "дай пять!".





Такой смайлик часто используют с романтическим подтекстом, предполагая, что он символизирует поцелуй. Но на самом деле он означает свист.





Казалось бы, как этот символ можно расшифровать неправильно, ведь это красивый розовый бантик, который уместно отправлять с каким-то радостным и поздравительным текстом. Но не все так просто. Это символ борьбы с раком, хотя обычно он выглядит иначе.





Глядя на этот красный крест становится понятно, что он символизирует запрет. А вот в англоязычной переписке, таким знаком обозначают поцелуй.





Это маска Тенгу - демона из японской мифологии. Этот символ отправляют, чтобы намекнуть собеседнику на его высокомерие и надменность.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи, которые обрели большую популярность в современном мире.



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