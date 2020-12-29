Спустя 28 лет найден утерянный прототип клавиатуры WorkBoy

Все компании постоянно экспериментируют, создавая интересные гаджеты или дополнения для существующих устройств. Правда, не все гаджеты попадают на полки магазинов и с WorkBoy произошло именно это.

ФОТО: Gagadget

В 1989 году Nintendo выпустила портативную консоль Game Boy, а затем начала засыпать игроков различными дополнениями. Компания даже выпустила стерео динамики и увеличительное стекло для дисплея.

В разработке имелась и полноценная клавиатура под названием WorkBoy, которая подключилась к Game Boy по кабелю, и добавляла 12 приложений для работы. Как сообщает видеоигровой историк Лиам Робертсон, WorkBoy разрабатывался совместными усилиями Fabtek Inc. и Nintendo. В 1992 году японцы даже зарегистрировали соответствующую торговую марку и представили устройство на CES 1992.

Робертсон даже разыскал Эдди Гилла, архитектора WorkBoy и основателя Source Research and Development. Создатель гаджета рассказал, что релиз клавиатуры для Game Boy планировался на 1992–93 год с ценником в 79 или 89 долларов, но из-за проблем в компании так и не добрался до рынка. Гилл также рассказал, что ему известно только о двух существующих прототипах WorkBoy. Первый хранится у самой Nintendo, а вот второй был у Франка Баллоуза, основателя Fabtek.

Как сообщало издание "Комментарии", известная сеть ресторанов представила собственную игровую консоль. В основе KFConsole лежит модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK, штатная частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 5 ГГц. В анонсе будет использоваться графический процессор на основе архитектуры Turing, поскольку NVIDIA отказалась от разъема DVI в своей новой видеокарте Ampere. Для хранения данных были выбраны два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda общей емкостью 2 ТБ.

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