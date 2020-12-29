kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26729.24

ETH/USD

724.94

LTC/USD

127.47

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет Спустя 28 лет найден утерянный прототип клавиатуры WorkBoy
commentss НОВОСТИ Все новости

Спустя 28 лет найден утерянный прототип клавиатуры WorkBoy

На сегодняшний день сохранились лишь две модели портативной консоли WorkBoy

сегодня, 15:43
Автор:

Павел Зинченко

Все компании постоянно экспериментируют, создавая интересные гаджеты или дополнения для существующих устройств. Правда, не все гаджеты попадают на полки магазинов и с WorkBoy произошло именно это.

Спустя 28 лет найден утерянный прототип клавиатуры WorkBoy

ФОТО: Gagadget

В 1989 году Nintendo выпустила портативную консоль Game Boy, а затем начала засыпать игроков различными дополнениями. Компания даже выпустила стерео динамики и увеличительное стекло для дисплея.

В разработке имелась и полноценная клавиатура под названием WorkBoy, которая подключилась к Game Boy по кабелю, и добавляла 12 приложений для работы. Как сообщает видеоигровой историк Лиам Робертсон, WorkBoy разрабатывался совместными усилиями Fabtek Inc. и Nintendo. В 1992 году японцы даже зарегистрировали соответствующую торговую марку и представили устройство на CES 1992.

Робертсон даже разыскал Эдди Гилла, архитектора WorkBoy и основателя Source Research and Development. Создатель гаджета рассказал, что релиз клавиатуры для Game Boy планировался на 1992–93 год с ценником в 79 или 89 долларов, но из-за проблем в компании так и не добрался до рынка. Гилл также рассказал, что ему известно только о двух существующих прототипах WorkBoy. Первый хранится у самой Nintendo, а вот второй был у Франка Баллоуза, основателя Fabtek. 

Как сообщало издание "Комментарии", известная сеть ресторанов представила собственную игровую консольВ основе KFConsole лежит модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK, штатная частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 5 ГГц. В анонсе будет использоваться графический процессор на основе архитектуры Turing, поскольку NVIDIA отказалась от разъема DVI в своей новой видеокарте Ampere. Для хранения данных были выбраны два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda общей емкостью 2 ТБ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/67045-spustya-28-let-najden-uteryannyij-prototip-nintendo-workboy-prevraschayuschij-game-boy-vmini-pk/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ