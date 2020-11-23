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Создали приложение, которое поможет понять кошку

Программа выдает несколько фраз, которые помогут понять желание питомца

23 ноября 2020, 23:43
Автор:

Диденко Светлана

Любители кошек смогут понят что "говорят" домашние питомцы.

Создали приложение, которое поможет понять кошку

Фото с открытых источников

Соавтор голосового помощника "Алекса" Хавьер Санчес разработал "кошачий переводчик". 

Люди как социальные существа хотят узнать, о чем говорят кошки. Приложение  MeowTalk слушает мяуканье домашнего любимца и выдает перевод с кошачьего. Программа выдает 13 фраз, которые помогут понять желание питомца, в каком настроении кошка и т д.

Сообщается, что приложение индивидуально настраивается для каждого пользователя. Оно записывает звук питомца, а искусственный интеллект анализирует голос животного. Программа будет улучшаться по нарастающей и зависит от частоты пользования приложением.

Программа уже выпущена, но не все оценили ее положительно и часть пользователей упоминают об ошибках.  Средняя оценка составляет 4,3 из 5 звездочек на платформе Google Play Store. 

Создатель сообщает, что приложение – это первый шаг для создания "умных ошейников", которые в будущем смогут переводить кошачий в режиме реального времени. 

В свою очередь пользователи приложения не забегают так далеко как программисты, а скачивают его для того, чтобы отдохнуть, снять стресс и главное – провести время со своей кошкой. 

Напомним, "Комментарии" сообщали, что украинка создала сервис для американских школ.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-54996023
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