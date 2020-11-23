Создали приложение, которое поможет понять кошку

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Диденко Светлана
Любители кошек смогут понят что "говорят" домашние питомцы.
Фото с открытых источников
Соавтор голосового помощника "Алекса" Хавьер Санчес разработал "кошачий переводчик".
Люди как социальные существа хотят узнать, о чем говорят кошки. Приложение MeowTalk слушает мяуканье домашнего любимца и выдает перевод с кошачьего. Программа выдает 13 фраз, которые помогут понять желание питомца, в каком настроении кошка и т д.
Сообщается, что приложение индивидуально настраивается для каждого пользователя. Оно записывает звук питомца, а искусственный интеллект анализирует голос животного. Программа будет улучшаться по нарастающей и зависит от частоты пользования приложением.
Программа уже выпущена, но не все оценили ее положительно и часть пользователей упоминают об ошибках. Средняя оценка составляет 4,3 из 5 звездочек на платформе Google Play Store.
Создатель сообщает, что приложение – это первый шаг для создания "умных ошейников", которые в будущем смогут переводить кошачий в режиме реального времени.
В свою очередь пользователи приложения не забегают так далеко как программисты, а скачивают его для того, чтобы отдохнуть, снять стресс и главное – провести время со своей кошкой.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что украинка создала сервис для американских школ.
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