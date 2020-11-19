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Украинка создала сервис для американских школ

ClassTag - это онлайн-платформа для учителей и родителей учащихся, которая облегчает общение и организацию ряда событий

сегодня, 21:36
Автор:

Диденко Светлана

Украинка создала незаменимый сервис для 5 миллионов американских семей.

Украинка создала сервис для американских школ

Фото: BBC Ua

Женщина родом из Харькова в 2015 году запустила сервис ClassTag в США. Сейчас им пользуются более 25 тысяч американских учебных заведений. Проект Влада Лоткинои привлекает миллионы инвестиций.

ClassTag — это онлайн-платформа для учителей и родителей учеников, где они имеют возможность решать организационные вопросы и распространять информацию. Приложение бесплатное, прибыль идет от рекламы и инвестиций. Его загрузили и пользуются примерно 5 миллионов семей. В настоящее время на ClassTag — работают 60 работников, а начиналось всего из шести человек.

Украинка создала сервис для американских школ - фото 2

После обучения в США в лучшей бизнес-школе США "Уортон", девушка впервые задумалась о запуске своего бизнеса. С 2010-го Лоткина долго работала над идеями для бизнеса, но в итоге ее вдохновила дочь. В то время женщина столкнулась с проблемой в общении между воспитателями и родителями. Как оказалось, в США с этим сложно и построено на множестве документации. Так женщина придумала ClassTag.

Несмотря на историю с хеппи-эндом, Владе долго отказывали в инвестициях. В течение трех лет все расходы женщина брала на себя. Первые инвестиции нашли в 2018-м, когда проект стал коммерчески успешным.

Влада Лоткина рассказала, что хоть и живет в США, однако пристально следит за событиями на родине. Также женщина сообщает, что в Киеве работает часть команды разработчиков ClassTag.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54830174
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