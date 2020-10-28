Сергей Токарев о Reface: 50 миллионов скачиваний и топ в AppStore

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Дмитрий Симоненко
Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о головокружительном взлёте одного из самых успешных украинских приложений и об истории успеха компании.
Reface буквально за 9 месяцев покорил многие мировые чарты и даже сумел занять первое место в американском AppStore. Покорение рынка США произошло ещё летом этого года. Тогда украинская разработка по замене лиц на видео и GIF-изображениях взлетела на первое место в категории "Развлечения", оставив позади таких монстров, как Netflix, Instagram и YouTube.
50 миллионов скачиваний за 9 месяцев
Приложение увидело мир в январе 2020 года. Первым его названием было "Doublicat". Уже к апрелю его скачали больше миллиона раз. Через полгода после релиза это число увеличилось до пяти миллионов.
А в августе приложение обошло Instagram, YouTube, Zoom, Netflix, TikTok и Amazon в чартах многих стран. Правда, уже под новым названием – Reface. К концу месяца количество пользователей достигло 20 миллионов. Эта цифра почти удвоилась к середине сентября.
Без допинга: рост популярности приложения на 90% – органический
Интерес к приложению проявили мировые звёзды. Reface’ом воспользовались Бритни Спирз, Снупп Дог, Дженнифер Лопез и многие другие знаменитости.
С украинской певицей Jerry Heil, исполнительницей народного хита "Охрана, отмена", RefaceAI сняли клип на песню "#Блогер", в котором обширно использовали возможности приложения.
Такие кооперации и естественный интерес пользователей к приложению сделал рост его популярности на 90% органическим. Пресса упоминала Reface более 600 раз с момента его релиза. Сами подписчики, выкладывающие видео и фото, созданные в Reface, в соцсетях, также способствовали его естественному продвижению.
Как это работает?
"Reface" использует эксклюзивную технологию, которой не обладают создатели программ-аналогов по замене лиц. Разработчики компании, в отличие от коллег, используют не технологию CGI, а более продвинутую – основанную на алгоритме машинного самообучения GAN. Использование чистого искусственного интеллекта позволяет достигать потрясающей реалистичности изображений.
Будущее за персонализацией и b2b.
Программисты Reface разрабатывают новые продукты. Вскоре планируется релиз видеоредактора "Reface Studio", а в следующем году ожидается появление функции Full Body Swap, которая позволит заменять на видео не только лицо, но и всё тело пользователя.
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