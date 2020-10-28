Сергей Токарев о Reface: 50 миллионов скачиваний и топ в AppStore

Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о головокружительном взлёте одного из самых успешных украинских приложений и об истории успеха компании.

Reface буквально за 9 месяцев покорил многие мировые чарты и даже сумел занять первое место в американском AppStore. Покорение рынка США произошло ещё летом этого года. Тогда украинская разработка по замене лиц на видео и GIF-изображениях взлетела на первое место в категории "Развлечения", оставив позади таких монстров, как Netflix, Instagram и YouTube.

50 миллионов скачиваний за 9 месяцев

Приложение увидело мир в январе 2020 года. Первым его названием было "Doublicat". Уже к апрелю его скачали больше миллиона раз. Через полгода после релиза это число увеличилось до пяти миллионов.

А в августе приложение обошло Instagram, YouTube, Zoom, Netflix, TikTok и Amazon в чартах многих стран. Правда, уже под новым названием – Reface. К концу месяца количество пользователей достигло 20 миллионов. Эта цифра почти удвоилась к середине сентября.

"На сегодняшний день "Reface" удерживается в топ-10 AppStore и в топ-20 Google Play в чартах бесплатных развлекательных приложений в США. Миллионы пользователей ежедневно делятся GIF-ками и видео из приложения в соцсетях. Всего же Reface скачали уже больше 50 миллионов раз", – делится Сергей Токарев.

Без допинга: рост популярности приложения на 90% – органический

Интерес к приложению проявили мировые звёзды. Reface’ом воспользовались Бритни Спирз, Снупп Дог, Дженнифер Лопез и многие другие знаменитости.





С украинской певицей Jerry Heil, исполнительницей народного хита "Охрана, отмена", RefaceAI сняли клип на песню "#Блогер", в котором обширно использовали возможности приложения.

Такие кооперации и естественный интерес пользователей к приложению сделал рост его популярности на 90% органическим. Пресса упоминала Reface более 600 раз с момента его релиза. Сами подписчики, выкладывающие видео и фото, созданные в Reface, в соцсетях, также способствовали его естественному продвижению.



Как это работает?

"Reface" использует эксклюзивную технологию, которой не обладают создатели программ-аналогов по замене лиц. Разработчики компании, в отличие от коллег, используют не технологию CGI, а более продвинутую – основанную на алгоритме машинного самообучения GAN. Использование чистого искусственного интеллекта позволяет достигать потрясающей реалистичности изображений.

"Заложенная в Reface технология не просто максимально качественно заменяет одно лицо на другое, она делает это буквально моментально. При этом всё это доступно для любого пользователя смартфона. Разработанная внутри компании технология получилась максимально простой и комфортной в использовании", – рассказывает Сергей Токарев.

Будущее за персонализацией и b2b.

Программисты Reface разрабатывают новые продукты. Вскоре планируется релиз видеоредактора "Reface Studio", а в следующем году ожидается появление функции Full Body Swap, которая позволит заменять на видео не только лицо, но и всё тело пользователя.





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