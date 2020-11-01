Пять «умных» гаджетов для дома, улучшающих здоровье

Современный мир сложно представить без мобильных телефонов, планшетов, "умных" часов и других гаджетов. Некоторые из них действительно полезны, потому что помогают нам экономить время и силы. Издание Wday поделилось списком приборов, которые способны улучшить состояние здоровья.

Трекер сна

Регулируйте свой график сна с помощью специального трекера, который будет следить за вашими движениями, дыханием и сердечным ритмом во время сна. Его нужно синхронизировать с мобильным телефоном и оставлять под матрасом или рядом с подушкой. В результате вы получите полный отчет о том, сколько вы проспали и каким было качество вашего сна.





"Умный" будильник

Очень важно просыпаться утром в хорошем настроении и с позитивным настроем. Но мало кому это удается. Возможно, с помощью светового будильника, который имитирует восход солнца и включает тихую приятную музыку, вам станет легче просыпаться утром. Будильник разбудит вас, когда вы будете в быстрой фазе сна, а согласно исследованиям ученых, это гарантирует более легкий подъем.





Портативный тонометр

С его помощью вы сможете измерять артериальное давление и пульс. Все результаты будут фиксироваться в приложении и выводиться в виде инфографики. Портативный тономомент поможет определить, если у вас проблемы с давлением, и вы сможете показать свою историю результатов лечащему врачу.





Монитор качества воздуха

Такой прибор желательно установить дома каждому городскому жителю. Он будет анализировать качество воздуха и сигнализировать, если в нем будет обнаружено высокое содержание каких-то вредных веществ (угарного газа, например).





Увлажнитель воздуха

Этот прибор поможет контролировать уровень влажности в помещении. Слишком сухой воздух опасен тем, что в нем могут распространяться вирусы, а еще им тяжелее дышать. Особенно это важно во время сна, ведь от воздуха зависит качество дыхания, а оно в свою очередь влияет на качество сна и наше самочувствие утром.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гаджеты для дома бесполезны.

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