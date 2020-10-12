Деньги на ветер: пять самых бесполезных гаджетов для дома

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Светлана Шкурупий
Современную жизнь сложно представить без телефона и других гаджетов, которые совершенствуют и упрощают нам жизнь. Но среди "умных" приборов есть и те, на которые точно не стоит тратить деньги. Подборкой таких гаджетов для дома поделилось издание Wday.
Электрический шейкер для коктейля
Это обычная металлическая колба, в которую засыпается лед и различные ингредиенты для коктейля. Потом вы закрываете колбу, устанавливаете в прибор, и он начинает ее трясти, а вы за этим наблюдаете. На этом польза прибора заканчивается, а вот цена на него может стартовать от 70 долларов.
Фото: amazon.com
Самонаполняемый стакан для вина
Необычный стеклянный резервуар, который сам наполняется вином, точно удивит ваших гостей. Но насколько это практично? Вы пьете вроде как из стакана, но по факту держите в руках всю бутылку, а это не совсем удобно.
Матрас с датчиками движения
Этот матрас расскажет, спал ли кто-то на вашей кровати, пока вас не было дома и проанализирует всю активность на своей поверхности.
Автоматический диспенсер для зубной нити
Этот прибор предназначен для тех, кому лень самостоятельно оторвать зубную нить. Если вы перестаете им пользоваться, он начинает "подмигивать" и напоминать о том, что вам пора почистить зубы.
"Умное" мусорное ведро
Весь мусор из пола вы загоняете под этот прибор, и он сам всасывает его через нижнюю стенку. На самом деле проще купить робот-пылесос.
Фото: brunosmartcan.com
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гаджеты могут стать полезными для веганов.
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