kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11343.11

ETH/USD

372.18

LTC/USD

50.24

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Деньги на ветер: пять самых бесполезных гаджетов для дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Деньги на ветер: пять самых бесполезных гаджетов для дома

Эти гаджеты просто занимают пространство

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Деньги на ветер: пять самых бесполезных гаджетов для дома

Современную жизнь сложно представить без телефона и других гаджетов, которые совершенствуют и упрощают нам жизнь. Но среди "умных" приборов есть и те, на которые точно не стоит тратить деньги. Подборкой таких гаджетов для дома поделилось издание Wday.

Электрический шейкер для коктейля

Это обычная металлическая колба, в которую засыпается лед и различные ингредиенты для коктейля. Потом вы закрываете колбу, устанавливаете в прибор, и он начинает ее трясти, а вы за этим наблюдаете. На этом польза прибора заканчивается, а вот цена на него может стартовать от 70 долларов.


Фото: amazon.com


Самонаполняемый стакан для вина

Необычный стеклянный резервуар, который сам наполняется вином, точно удивит ваших гостей. Но насколько это практично? Вы пьете вроде как из стакана, но по факту держите в руках всю бутылку, а это не совсем удобно.

Фото: 
gnr8.biz

Матрас с датчиками движения

Этот матрас расскажет, спал ли кто-то на вашей кровати, пока вас не было дома и проанализирует всю активность на своей поверхности. 

Фото:
amazon.com


Автоматический диспенсер для зубной нити

Этот прибор предназначен для тех, кому лень самостоятельно оторвать зубную нить. Если вы перестаете им пользоваться, он начинает "подмигивать" и напоминать о том, что вам пора почистить зубы. 

Фото:
smilepronto.com


"Умное" мусорное ведро

Весь мусор из пола вы загоняете под этот прибор, и он сам всасывает его через нижнюю стенку. На самом деле проще купить робот-пылесос. 

Фото: brunosmartcan.com

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие гаджеты могут стать полезными для веганов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ