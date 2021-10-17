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Почему стоит заклеить веб-камеру на ноутбуке

Эксперты назвали несколько причин, по которым лучше заклеить веб-камеру на ноутбуке дабы защитить свою личную информацию

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Если раньше людей, которые заклеивали веб-камеры на своих гаджетах считали шизофрениками, то после слов представителя ФБР Джеймса Коми, эта привычка кажется не столь уж и странной. 

Почему стоит заклеить веб-камеру на ноутбуке

Зачем заклеивать камеру на ноутбуке / Фото © shutterstock

Личные данные пользователей сети не защищены на 100%, поскольку мошенники разрабатывают все новые и новые схемы, чтобы получить какую-то конкретную информацию. Сотрудник ФБР Джеймс Коми отметил, что заклеивание камеры на ноутбуке и других гаджетах является столь важным, как, например, закрытие входной двери. 

Эксперты считают, что такое действие, во-первых, защитит от хакеров, особенно влиятельных и известных людей, которые обладают важной информацией. Например, основатель Facebook Марк Цукерберг на рабочем компьютере заклеивает и веб-камеру, и микрофон. Во-вторых, это способ защиты от вирусов. Если злоумышленники получают контроль над чужим компьютером, то и доступ к камере заказан.  

Специалисты отметили, что в 2015 году хакер из Британии с помощью программы следил с помощью камеры за личной жизнью своих знакомых. А этот вирус легко достать на закрытых форумах. В 2016 году один из пользователей сети "захватил" гаджеты нескольких людей и заставил их стать участниками реалити-шоу. Он неожиданно включал музыку на ноутбуке, открывал порносайты, а реакцию людей транслировал через YouTube. Также был случай, когда хакер следил с помощью веб-камеры за девушками, фотографировал их, а потом шантажировал. 

Напомним, эксперт Дмитрий Рябинин рассказал, какие правила помогут продлить цикл службы ноутбука и другой техники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, имеют ли право водители снимать на камеру инспекторов полиции.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/4-prichiny-pochemu-stoit-srochno-zakleit-veb-kameru-na-noutbuke-1584865/
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