Почему не стоит заряжать AirPods Pro китайскими зарядками

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Ольга Чародий
Компания Apple не кладет в коробки с большинством своих
гаджетов блоки питания. Поэтому часто владельцы устройств, в стремлении
сэкономить, предпочитают бюджетным аксессуарам. Но лучше так не делать, чтобы
не произошло такое, что и с этими AirPods Pro.
AirPods Pro (фото из открытых источников)
Пользователь Twitter под ником FrontTron оассказал о своих
наушниках AirPods Pro. Они взорвались из-за неправильной эксплуатации.
Так, один из владельцев AirPods Pro из Китая поставил наушники на зарядку, а через некоторое время они задымились и взорвались. Для зарядки он использовал оригинальные наушники, комплектный кабель Lightning-USB-C и Очевидно, что наушники не поддерживают стандарт Power Delivery и их опасно подключать к любому блока питания мощностью более 5 Вт. Однако, это не остановило героя публикации.
Как сообщали ранее Водители с опытом рассказали, какие автомобильные гаджеты непременно пригодятся в дороге. Издание "Твоя машина" собрало все мнения автомобилистов и составило список самых полезных устройств для машины. В опросе участвовало более 2500 человек. Больше всего водителей вспомнило видеорегистратор. Сейчас этот гаджет имеют 62% владельцев авто. Камера поможет разобраться в спорных ситуациях на дороге и зафиксировать ДТП. На втором месте — радар-детекторы, которые предупреждают о камерах на дорогах. Этот девайс можно заменить навигатором или приложением в смартфоне.
Третье место заняло устройство, которое помогает как новичкам, так и опытным водителям, — парктроник. Такими маленькими камерами пользуется почти половина опрошенных. Благодаря парктронику автомобилист может наиболее удачно поставить автомобиль и избежать неприятных ситуаций во время парковки.
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