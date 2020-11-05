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Новый бюджетный планшет был выпущен на территории США

Alcatel Joy Tab 2 оснащен четырехъядерным процессором MediaTek и имеет 8-дюймовый дисплей IPS HD

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания TCL официально представила новый бюджетный планшет под названием Alcatel Joy Tab 2.

Новый бюджетный планшет был выпущен на территории США

ФОТО: Ferra

Планшеты TCL Alcatel стали подходящей альтернативой планшету Amazon Fire, который стоит менее 100 долларов. Они обеспечивают достойный планшет по довольно доступным ценам. Более того, они поставляются без обычного вредоносного ПО, которое предустановлено на планшеты Amazon Fire.

Alcatel Joy Tab 2 уже запущен в США компанией T-Mobile на платформе Metro. Оператор предлагает планшет по доступной цене, несмотря на подключение 4G LTE. Первоначально Joy Joy Tab 2 продавался по розничной цене в 120 долларов, но Metro запускает его с 50% скидкой, в результате чего цена планшета снижается до 60 долларов.

Alcatel Joy Tab 2 — это планшет среднего размера с 8-дюймовым дисплеем IPS HD с разрешением 1280 x 800 пикселей. Дисплей защищен слоем стекла Asahi Glass. Под капотом планшета Alcatel размещается внушительный аккумулятор емкостью 4080 мАч, который, по заявлению компании, может обеспечить до 9 часов воспроизведения видео, а время ожидания в режиме 4G может доходить до 25 дней.

Joy Tab 2 оснащен четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти. Планшет даже упаковывает камеру по отдельности спереди и сзади. 5-мегапиксельный сенсор расположен как спереди, так и сзади. Кроме того, устройство работает под управлением ОС Android 10 из коробки и имеет единственный слот для карт micro-SIM для звонков.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представила оригинальный планшет для детей.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/11/04/alcatel-joy-tab-2-with-an-8-hd-display-android-10-launched-for-60/
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