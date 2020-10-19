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Ноутбук спас своего владельца от пули

Владелец Surface Book сумел избежать случайной пули благодаря своему ноутбуку

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Время от времени мы слышим истории о том, как гаджеты спасают жизни своим владельцам. Среди этих историй одна другой невероятнее и сегодня мы поведаем об одной из них.

Ноутбук спас своего владельца от пули

Ноутбук спас человека от пули

Microsoft не рекламирует продукты своей линейки Surface как пуленепробиваемые. Тем не менее, один владелец ноутбука Surface Book утверждает, что гаджет спас ему жизнь после того, как шальная пуля, выпущенная из соседней квартиры, застряла в портативном компьютере. Эффектная фотография, размещенная в Twitter, демонстрирует сферическую пулю между дисплеем и тачпадом. Об этом сообщает News Live Nation.

Пользователь @itsExtreme_ (который представился Аароном) рассказал, что сидел у себя дома на кровати рядом с ноутбуком, как вдруг раздался выстрел. В скором времени он обнаружил, что кто-то этажом ниже выпустил пулю, которая прошла сквозь пол, кровать и была остановлена Surface Book. Кто именно стрелял остается неизвестным. Владелец ноутбука предполагает, что, вероятнее всего, кто-то просто чистил оружие и случайно произвел выстрел.

Как сообщало издание "Комментарии", Lenovo представила первый в мире гибкий ноутбук.


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