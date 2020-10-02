Nintendo выиграла суд против магазина пиратской продукции

Nintendo получила два миллиона долларов по результатам судебного разбирательства против веб-сайта, на котором продавались инструменты, позволяющие людям играть в пиратские игры на консоли Switch. Об этом сообщает BBC.

Компанию Uberchips обвиняли в продаже оборудования и программного обеспечения, которые давали возможность пользователям устанавливать игры и играть в них бесплатно. В рамках урегулирования конфликта она должна ликвидировать все свои запасы и передать свое доменное имя Nintendo.

Продаваемые инструменты были сделаны хакерской группой Team-Xecuter, на которую Nintendo также хотела подать в суд. Когда эта попытка не удалась, компания нацелилась на магазины, которые предлагали пиратские инструменты на продажу.

Согласно иску, Team-Xecuter разрабатывает и производит неавторизованную операционную систему под названием SX OS и предлагает инструменты для ее установки. Ее чипы работают на всех консолях Nintendo Switch и Switch Lite. Uberchips принадлежал Тому Дилтсу-младшему из Огайо и был одним из немногих магазинов, где продавались эти инструменты.

После начала акции сайт отключился с сообщением для посетителей: "Произошла неудачная серия событий". Он отменил все предварительные заказы на свои продукты SX и предложил возмещение. Nintendo подала еще один иск против восьми других операторов, предположительно продающих продукты Team-Xecuter.

Как сообщало издание "Комментарии", редчайшую консоль Nintendo Play Station продали за 360 тыс. долларов.

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