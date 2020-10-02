kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10533.52

ETH/USD

344.22

LTC/USD

44.85

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Nintendo выиграла суд против магазина пиратской продукции
commentss НОВОСТИ Все новости

Nintendo выиграла суд против магазина пиратской продукции

Компанию Uberchips продавала пиратские инструменты для игровых консолей Nintendo Switch

сегодня, 16:19
Автор:

Павел Зинченко

Nintendo получила два миллиона долларов по результатам судебного разбирательства против веб-сайта, на котором продавались инструменты, позволяющие людям играть в пиратские игры на консоли Switch. Об этом сообщает BBC.

Nintendo выиграла суд против магазина пиратской продукции

Компанию Uberchips обвиняли в продаже оборудования и программного обеспечения, которые давали возможность пользователям устанавливать игры и играть в них бесплатно. В рамках урегулирования конфликта она должна ликвидировать все свои запасы и передать свое доменное имя Nintendo.

Продаваемые инструменты были сделаны хакерской группой Team-Xecuter, на которую Nintendo также хотела подать в суд. Когда эта попытка не удалась, компания нацелилась на магазины, которые предлагали пиратские инструменты на продажу.

Согласно иску, Team-Xecuter разрабатывает и производит неавторизованную операционную систему под названием SX OS и предлагает инструменты для ее установки. Ее чипы работают на всех консолях Nintendo Switch и Switch Lite. Uberchips принадлежал Тому Дилтсу-младшему из Огайо и был одним из немногих магазинов, где продавались эти инструменты.

После начала акции сайт отключился с сообщением для посетителей: "Произошла неудачная серия событий". Он отменил все предварительные заказы на свои продукты SX и предложил возмещение. Nintendo подала еще один иск против восьми других операторов, предположительно продающих продукты Team-Xecuter.

Как сообщало издание "Комментарии", редчайшую консоль Nintendo Play Station продали за 360 тыс. долларов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости