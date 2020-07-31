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Главная Новости IT гаджет Металический корпус и двухнедельная автономность: китайцы представили оригинальные смарт-часы
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Металический корпус и двухнедельная автономность: китайцы представили оригинальные смарт-часы

Смарт-часы Ticwris RS могут отслеживать физическую активность, но контролировать сон не способны

сегодня, 02:20
Автор:

Павел Зинченко
Металический корпус и двухнедельная автономность: китайцы представили оригинальные смарт-часы

Компания Ticwris представила свои новые умные часы с лаконичным названием RS. Стоит сразу отметить, что умными их называет сама компания, при этом тут нет никакой полноценной операционной системы. Зато часы сейчас стоят всего 40 долларов и при этом могут предложить дисплей диаметром 1,3 дюйма разрешением 320х320 пикселей, поддержку Bluetooth 5.0, защиту от воды и пыли (IP68), автономность до двух недель и тонкий корпус (9 мм). Об этом сообщает информационное издание Portaltele.

Корпус, к слову, выполнен из металла, что также можно отнести к плюсам. Часы располагают датчиком пульса, который может работать в постоянном режиме, они способны отслеживать 31 вид спортивной активности, а приложение на смартфоне позволяет настраивать циферблаты. А вот следить за сном часы, похоже, не умеют.


Выбора цветов корпуса нет, но зато есть два стандартных ремешка: серый и зелёный. Само собой, устройство способно оповещать о событиях на сопряжённом смартфоне, также оно имеет функцию управления воспроизведением музыки и функцию пульсоксиметра.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой.


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