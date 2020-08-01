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Компания Sony собирается представить новые наушники

Компания Sony представит новые усовершенствованные наушники во время официальной презентации аудиопродукции

сегодня, 02:40
Автор:

Павел Зинченко
Компания Sony собирается представить новые наушники

Компания Sony подтвердила, что шестого августа пройдет ее официальная презентация новой аудиопродукции, и очень вероятно, что на ней представят новые наушники XM4. Презентация пройдет под слоганом #ListenWithSony, что подчеркивает, что она будет аудиоориентована. Об этом сообщает информационное издание ITSider.

Напомним, что первое упоминание об этих наушники появилась еще в июне. Оно подтвердило, что компания улучшит и без того хорошие WH-1000XM3. Обновления включают в себя апскейлинг музыки к более высокому качеству с помощью искусственного интеллекта. Наушники также были замечены на бразильском сайте, о чем сообщила GSMArena, где стало известно, что они получат дизайн, который почти не будет отличаться от предыдущего поколения.

Также мы узнали, что драйверы XM4, которые будут изготавливаться с применением жидкокристаллических полимеров, получат флагманское поглощения шумов (ANC) и автономность на уровне 30 часов. Цена должна быть близкой к отметке в 350 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представила смартфон необычной конструкции.


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