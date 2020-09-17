Компания Honor представит своей первый игровой ноутбук

Компания Honor представила свой первый игровой ноутбук Hunter V700. Он имеет алюминиевый корпус, логотип с подсветкой RGB, задние вентиляционные отверстия, а также полноразмерную клавиатуру. Об этом сообщает GSMarena.

Hunter V700 может быть представлен в двух вариантах, оба с процессорами Intel 10-го поколения, а именно Core i5-10300H или i7-10750H. Что касается графического процессора, то можно выбрать между видеокартами Nvidia GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060. Обе версии поставляются с 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а варианты хранения варьируются от 512 ГБ или 1 ТБ NVMe SSD.

Ноутбук создан на основе матового 16,1-дюймового ЖК-дисплея IPS с частотой обновления 144 Гц и гладкими рамками 4,7 мм. Панель имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и поддерживает 100% цветового пространства sRGB. Также имеется Nahimic 3D Audio для лучшего вывода звука в поддерживаемых играх.

Honor также предлагает удобную функцию беспроводного обмена, которая дает возможность пользователям загружать свои любимые мобильные игры на ноутбук и играть с комфортом на большом экране, с помощью клавиатуры и мыши.

На данный момент Honor Hunter V700 останется эксклюзивным для Китая, и неизвестно, выйдет ли он когда-нибудь за пределы своей страны.



Как сообщало издание "Комментарии", Honor представила экстремальные смарт-часы.

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