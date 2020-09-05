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Главная Новости IT гаджет Ключи безнадежно устарели: открыть электромобиль можно с помощью часов
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Ключи безнадежно устарели: открыть электромобиль можно с помощью часов

Смарт-часы Amazfit GTS и Amazfit GTR получили полезную, но ограниченную функцию

сегодня, 23:49
Автор:

Павел Зинченко

Если у вас имеются в наличии смарт-часы Amazfit GTR или Amazfit GTS, то новая функция, которую они теперь имеют, даст открыть с их помощью электромобиль. Правда, речь идет лишь об одной конкретной модели китайского электромобиля. Об этом сообщило издание Seogoog.

Если верить сообщению на официальном аккаунте Huami на Weibo, Amazfit GTS и Amazfit GTR смогут разблокировать Xiaopeng P7 / Xpeng P7. Это электромобиль, который на даный момент считается основным китайским конкурентом Tesla Model 3. В сообщении ITHome говорится, что данная функция теперь доступна в новом обновлении, которое распространяется на эти обе модели смарт-часов.

Ключи безнадежно устарели: открыть электромобиль можно с помощью часов

Хотя возможность разблокировать электромобиль с помощью часов прельщает многих, она распространена только на несколько типов электромобилей. Таким образом, возможность разблокировать лишь конкретный тип автомобиля действительно умаляет полезность этой функции. Кроме того, лишь очень небольшое количество людей владеют как автомобилем, так и этими часами. Тем не менее, не исключено, что в будущем аналогичная функция будет доступна и для других автомобилей, особенно более популярных марок.

Как сообщало издание "Комментарии", американская компания представила смарт-часы с измерением уровня стресса.


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