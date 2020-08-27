Американская компания представила смарт-часы с измерением уровня стресса

Американская компания Fitbit представила новые "умные" часы, которые могут помочь следить за здоровьем, отслеживать частоту дыхания и совершать ряд других действий. Об этом сообщает издание The Irish News.

По сообщениям Fitbit, новые "умные" часы Fitbit Sense от компании-производителя носимых устройств оснащены датчиком электродермальной активности (EDA), который можно использовать для отслеживания уровня стресса.



Устройство также включает в себя инструменты для отслеживания сердечного ритма, новое приложение ЭКГ и датчик температуры кожи, который, по словам Fitbit, может помочь пользователям отслеживать показатели здоровья, такие как вариабельность сердечного ритма и частота дыхания.

Соучредитель и исполнительный директор компании Джеймс Парк сказал, что психическое здоровье и стресс являются такими же важными показателями, которые нужно отслеживать, как и физическое здоровье, и являются ключевой частью дизайна новых продуктов.

"Наша миссия - сделать всех людей в мире более здоровыми, чем на сегодняшний день. COVID-19 показал всем нам, насколько важно заботиться о нашем физическом и психическом здоровье и благополучии", - сказал он.



Fitbit заявила, что Sense - это "самые продвинутые "умные" часы для здоровья", которые были представлены ​​вместе с новыми версиями существующих "умных" часов - Versa 3 и Inspire 2. Компания подтвердила, что все три новые модели смарт-часов поступят в продажу в конце сентября: Sense будет стоить 395 долларов, Versa 3 - 295 долларов, а Inspire 2 - 118 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Google приобрела производителя фитнес-устройств Fitbit.

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