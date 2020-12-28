Китайская компания представила уникальные гаджеты для детей: такого еще никто не придумал

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Павел Зинченко
Xiaomi профинансировала "умный" детский подъемный стол и стул Noc Loc. Продукт похож на более раннюю модель, созданную краудфандингом в прошлом году. Но эта модель имеет больше функций и высокую цену в 535 долларов.
ФОТО: Droid News
Продукт включает в себя настольный электрический лифт с возможностью наклона на 0-40 °, память обратного вызова, интеллектуальное управление с помощью приложений / голоса и другие преимущества. Он доступен в розовом и синем цветах и может использоваться обоими полами.
Высота подъемного стола и стула для детей Noc Loc Smart регулируется в диапазоне 52,5–78,5 см, и он подходит для роста 106–168 см. Детский подъемный стол и стул Noc Loc Smart могут использоваться детьми от детского сада до окончания средней школы.
Кроме того, стол и стул поставляются с поддержкой приложения MIJIA, давая возможность пользователям регулировать высоту стола, а также угол наклона стола через приложение. Стол можно регулировать в пределах 0-40 °. Для подходящего положения для письма идеально подходят углы от 0 до 15 °, а для чтения — от 15 до 30 °. Для покраски и других нужд идеально подходят 30-40 °.
Стол также имеет сенсорную панель, что делает работу более удобной. Он оснащен двумя двигателями для движения вверх и вниз, левая и правая стороны могут быть синхронизированы и стабильно подниматься и опускаться, а во время подъема почти не ощущается вибрация. Что касается скорости, то от самой низкой точки до самой высокой точки требуется всего 11,5 секунд, и он останавливается, если ему препятствуют, чтобы обеспечить безопасность.
Сиденье стула спроектировано с учетом эргономики и поддерживает регулировку по высоте. Он имеет три вертикальных положения для сидения под углом 90 °, подушки в форме седла и лунные бутоны с двойной спинкой, что позволяет легко сидеть в течение длительного времени.
Как сообщало издание "Комментарии", гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компании.
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