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Китайская компания представила уникальные гаджеты для детей: такого еще никто не придумал

Xiaomi создали стол и стул для детей, которые способны регулироваться по высоте

сегодня, 15:52
Автор:

Павел Зинченко

Xiaomi профинансировала "умный" детский подъемный стол и стул Noc Loc. Продукт похож на более раннюю модель, созданную краудфандингом в прошлом году. Но эта модель имеет больше функций и высокую цену в 535 долларов.

Китайская компания представила уникальные гаджеты для детей: такого еще никто не придумал

ФОТО: Droid News

Продукт включает в себя настольный электрический лифт с возможностью наклона на 0-40 °, память обратного вызова, интеллектуальное управление с помощью приложений / голоса и другие преимущества. Он доступен в розовом и синем цветах и ​​может использоваться обоими полами.

Высота подъемного стола и стула для детей Noc Loc Smart регулируется в диапазоне 52,5–78,5 см, и он подходит для роста 106–168 см. Детский подъемный стол и стул Noc Loc Smart могут использоваться детьми от детского сада до окончания средней школы.

Кроме того, стол и стул поставляются с поддержкой приложения MIJIA, давая возможность пользователям регулировать высоту стола, а также угол наклона стола через приложение. Стол можно регулировать в пределах 0-40 °. Для подходящего положения для письма идеально подходят углы от 0 до 15 °, а для чтения — от 15 до 30 °. Для покраски и других нужд идеально подходят 30-40 °.

Стол также имеет сенсорную панель, что делает работу более удобной. Он оснащен двумя двигателями для движения вверх и вниз, левая и правая стороны могут быть синхронизированы и стабильно подниматься и опускаться, а во время подъема почти не ощущается вибрация. Что касается скорости, то от самой низкой точки до самой высокой точки требуется всего 11,5 секунд, и он останавливается, если ему препятствуют, чтобы обеспечить безопасность.

Сиденье стула спроектировано с учетом эргономики и поддерживает регулировку по высоте. Он имеет три вертикальных положения для сидения под углом 90 °, подушки в форме седла и лунные бутоны с двойной спинкой, что позволяет легко сидеть в течение длительного времени.

Как сообщало издание "Комментарии", гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компании.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/12/24/xiaomi-youpin-noc-loc-smart-children-lift-table-chair/
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