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Главная Новости IT гаджет Китайская компания представила новые флагманские наушники
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Китайская компания представила новые флагманские наушники

Наушники Mi Air 2 Pro имеют систему активного шумоподавления, а также 28 часов автономной работы

сегодня, 12:22
Автор:

Павел Зинченко

Компания Xiaomi собирается представить свои новые флагманские наушники TWS, получившие название Mi Air 2 Pro. Крупная утечка позволяет лучше понять, чего ожидать. Практическое видео, дополненное подробным описанием спецификаций, демонстрирует еще один многофункциональный продукт на быстроразвивающемся рынке. Об этом сообщает GSMarena.

Китайская компания представила новые флагманские наушники

ФОТО: GSMarena.сom

Согласно опубликованному видео, на внешней стороне Mi Air 2 Pro расположена сенсорная поверхность, которая позволяет выполнять различные действия. Наушники также получили систему активного шумоподавления. 

Mi Air 2 Pro будут немного тяжелее AirPods Pro, но разница достаточно мала, поэтому она не имеет особого значения. У наушников будет 12-миллиметровый драйвер, а батарея будет работать до 28 часов с выключенным ANC или до 20 часов, когда ANC включен.

Главным вопросом как всегда остается цена. Сколько будет стоить Mi Air 2 Pro скорее всего станет известно 13 октября, когда у Xiaomi запланировано специальное презентационное мероприятие.


Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi создала сеть передвижных магазинов.


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