Китайская компания представила новые флагманские наушники

Компания Xiaomi собирается представить свои новые флагманские наушники TWS, получившие название Mi Air 2 Pro. Крупная утечка позволяет лучше понять, чего ожидать. Практическое видео, дополненное подробным описанием спецификаций, демонстрирует еще один многофункциональный продукт на быстроразвивающемся рынке. Об этом сообщает GSMarena.

ФОТО: GSMarena.сom

Согласно опубликованному видео, на внешней стороне Mi Air 2 Pro расположена сенсорная поверхность, которая позволяет выполнять различные действия. Наушники также получили систему активного шумоподавления.

Mi Air 2 Pro будут немного тяжелее AirPods Pro, но разница достаточно мала, поэтому она не имеет особого значения. У наушников будет 12-миллиметровый драйвер, а батарея будет работать до 28 часов с выключенным ANC или до 20 часов, когда ANC включен.

Главным вопросом как всегда остается цена. Сколько будет стоить Mi Air 2 Pro скорее всего станет известно 13 октября, когда у Xiaomi запланировано специальное презентационное мероприятие.





Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi создала сеть передвижных магазинов.

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