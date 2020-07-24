Китайская компания готовится представить уникальный смарт-браслет

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время работает над новым смарт-браслетом Talkband B6. Совсем недавно некоторые изображения нового устройства появились на Weibo. Talkband B6 является значительным обновлением по сравнению с предшественником. Об этом сообщает Gizchina.

Huawei Talkband B6 имеет гораздо больший дисплей, чем его предшественник. С большим дисплеем пользователь может быть уверен, что это устройство сможет отображать больше информации. Это интеллектуальное устройство поставляется с несколькими циферблатами. На дисплее отображается время, дата, погода и информация о сожженных калориях. Браслет также показывает частоту сердечных сокращений, количество шагов, расстояние и уровень заряда батареи.

Кроме того, Huawei TalkBand B6 будет иметь несколько вариантов ремешка. Утечка сообщает, что будут иметься варианты из силикона и кожи. Что касается цвета, то будут как минимум красные и черные варианты. Со временем цветовая гамма, возможно, будет шире.

Согласно сообщению Weibo, Huawei TalkBand B6 будет поставляться с чипсетом Kirin A1 компании Huawei. Kirin A1 - это первый носимый чип Huawei, который поддерживает беспроводное аудиооборудование и "умные" часы. Он сертифицирован по Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Power 5.1. Этот чип объединяет блок обработки Bluetooth и аудио в компактном размере 4,3 мм * 4,4 мм. Чтобы решить проблему с отключением наушников, вызванную Bluetooth и помехами в сигнале, в Kirin используется разработанная компанией AI технология двухканальной синхронной передачи.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой.

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