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Китайская компания представила новый игровой монитор

27-дюймовый игровой монитор Xiaomi имеет разрешение экрана 2k и частоту обновления 165 Гц

сегодня, 14:19
Автор:

Зинченко Павел
Китайская компания представила новый игровой монитор

Компания Xiaomi наконец-то выпустила игровой монитор, о котором сообщалось несколько недель назад. 27-дюймовый игровой монитор с высокой частотой обновления уже сейчас предназначен для краудфандинга и скоро будет доступен для продажи.

Новый монитор Xiaomi без рамки имеет 27-дюймовый IPS LCD с разрешением экрана 2k и частотой обновления 165 Гц. Также гаджет имеет время отклика 1 мс, 95% цветовую гамму DCI P3 и улучшенное динамическое отображение HDR 400. Он также поддерживает TUV с низким синим светом и синхронизацию Adaptive-Sync.

Дисплей можно легко разместить на столе или установить на стене благодаря вращающемуся кронштейну, который входит в комплект поставки. Он поставляется с магнитной крышкой сзади, что облегчает его разборку. Что касается подключения, монитор имеет порт дисплея, HDMI, аудиоразъем 3,5 мм и порт USB 3.0. Покупатели также получат 3-летнюю гарантию и послепродажное обслуживание при покупке.

Этот запуск соответствует предыдущей утечке, которая говорила, что Xiaomi планирует выпустить три разных монитора в этом году. В сентябре появится 24,5-дюймовый игровой монитор, а в ноябре запланирован еще один 4K-монитор. Некоторые из них также будут выпущены под торговой маркой Redmi.

27-дюймовый игровой монитор 165 Гц поступит в продажу по цене 310 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представила сверхъемкий Power Bank.


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Источник: https://propakistani.pk/2020/06/15/xiaomi-launches-27-165hz-gaming-monitor-for-cheap/
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