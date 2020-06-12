Китайская компания представила сверхъемкий Power Bank

На китайском сайте Xiaomi появился новый Bank 3 30000 мАч Quick Charge Edition. Емкости нового Power Bank хватит для того, чтобы в четыре с половиной раза быстрее зарядить Mi 10 или Redmi K30 Pro. Устройство выполнено в минималистичном стиле и представлено только в белом цвете. Габариты гаджета составляют 154.5 х 72.3 х 38.9 мм. Допустимая рабочая температура от 5 ° С до 35 ° С.

Мобильный Power Bank обладает большим количеством энергии. Он может заряжать Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro в 4,5 раза быстрее и iPhone SE в 10,5 раз. Это устройство также поставляется с интеллектуальной совместимостью. Это означает, что оно совместимо с мобильными телефонами, планшетами и так далее. Xiaomi Mi Power Bank 3 30000 мАч обеспечивает два интерфейса USB Type-A, один интерфейс USB Type-C и один интерфейс Micro USB.

Что касается мощности, интерфейс USB Type-A и интерфейс USB Type-C поддерживают максимальную скорость зарядки 18 Вт. Это означает, что он может заряжать три интеллектуальных устройства одновременно. С помощью кабеля USB Type-C to Lightning он также обеспечивает быструю зарядку для iPhone.

Xiaomi Mi Power Bank 3 стоит 24 доллара. В настоящее время он находится в наличии в торговом центре Jingdong, но поступит в продажу в 0:00 18 июня.

Как сообщали издание "Комментарии", китайская компания запустила продажи уникальных интелектуальных экранов.

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