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Главная Новости IT гаджет Канадская компания представила обновленные смарт-очки для плаванья
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Канадская компания представила обновленные смарт-очки для плаванья

Умные очки для плавания от Form получили новое существенное обновление

сегодня, 15:13
Автор:

Павел Зинченко
Канадская компания представила обновленные смарт-очки для плаванья

Form является узкоспециализированной, но всё же знаменитой фирмой, которая уже на протяжении довольно-таки продолжительного времени занимается производством самых различных гаджетов для занятия спортом. Среди них присутствуют даже умные очки для плавания, которые используют некоторые возможности дополненной реальности. И вот, буквально вчера компания выпустила для данных очков довольно-таки существенное обновление. Об этом сообщает 1informer.

Умные очки для плавания от Form были выпущены в прошлом году по цене в 199 долларов, и их особенностью являлась возможность подключения как к умным часам, так и к смартфонам, дабы отслеживать вашу активность, к части которой вы могли получить моментальный доступ за счёт встроенных в очки AR-дисплеев. Тем не менее существенным ограничением очков от Form является их зависимость от уже упомянутых умных часов и смартфонов. Ведь хоть очки и имеют своё "железо", оно позволяет в автономном режиме получать лишь данные о том, сколько кругов вы проплыли.

Но теперь это в прошлом, ведь с последним обновлением очки для плавания от Form стали куда более независимыми. Если вы являетесь обладателем подобного гаджета,  то сможете без участия смартфона или часов получить подробную информацию о том, сколько кругов вы проплыли и какое расстояние, о количестве сожжённых калорий и так далее. И, тем не менее, хоть умные очки от Form могут работать обособленно, всё же производитель настоятельно рекомендует использовать их именно в режиме подключения к смартфону либо же к умным часам. И если вы используете последние, то Form советует носить часы именно на той руке, со  стороны которой находится AR-дисплей очков. Это позволит обеспечить наиболее быструю скорость соединения по Bluetooth. Но в любом случае,  радует то, что мы можем купить очки от Form и пользоваться ими даже в том случае, если не располагаем умными часами.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыты невероятные возможности смарт-очков Apple Glass.


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