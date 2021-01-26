Как уберечься от SMS-мошенников - советы от IT-специалистов

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Кириєнко Анна
Эксперты из компании ESET, которая на протяжении многих лет занимается компьютерной безопасностью, рассказали о распространенных приемах SMS-аферистов и дали советы, как уберечься от подобных мошенничеств.
Как уберечься от телефонных аферистов. Фото: Gazeta.ru
В общем кибер-преступники требуют от своей жертвы быстрого решения. Поскольку человек еще не успел подумать, он легко может попасть в ловушку. Поэтому сообщение аферистов содержат несколько слов о том, что их акция или предложение доступно в течение ограниченного времени.
Киберпреступники могут отправлять сообщения о том, что вы выиграли суперприз, или на ваше имя осуществлено доставку.
Затем человек обычно переходит на сайт-подделку и подтверждает свою личность — вводит персональные данные, дает номер банковской карты, переводит незначительную сумму денег.
На первый взгляд, сайт может показаться надежным. Однако злоумышленники могут сделать подделку на хорошо известный и проверенный бренд.
Аферисты вызывают доверие у жертвы, получают ее данные и выводят деньги с банковской карты.
Чтобы не стать жертвой кибер-мошенников, ИТ-специалисты рекомендуют принимать обдуманные решения и обращать внимание на сообщения от мобильного оператора. Чаще всего ими прикрываются мошенники. Официальные компании могут отправлять SMS-сообщения, однако они никогда не будут просить предоставить свои данные или перечислить средства на непонятный счет.
Если же вам приходят сообщения, которые предлагают заблокировать спам или определенное установленное предложение, например мелодия вместо гудков, специалисты рекомендуют не выполнять никаких действий.
Лучшая стратегия, которая поможет уберечься от кибер-преступников — не переходить по ссылкам и не подтверждать никаких действий. Лучше удалять подозрительные сообщения сразу, а номера из которых они поступают — блокировать.
Также эксперты советуют установить на устройство специальные антивирусные программы, которые будут сканировать телефон на наличие вредоносной активности в режиме реального времени.
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