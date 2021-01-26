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Как уберечься от SMS-мошенников - советы от IT-специалистов

Телефонные мошенники не дают своей жертве времени на размышления

сегодня, 17:35
Автор:

Кириєнко Анна

Эксперты из компании ESET, которая на протяжении многих лет занимается компьютерной безопасностью, рассказали о распространенных приемах SMS-аферистов и дали советы, как уберечься от подобных мошенничеств.

Как уберечься от SMS-мошенников - советы от IT-специалистов

Как уберечься от телефонных аферистов. Фото: Gazeta.ru

В общем кибер-преступники требуют от своей жертвы быстрого решения. Поскольку человек еще не успел подумать, он легко может попасть в ловушку. Поэтому сообщение аферистов содержат несколько слов о том, что их акция или предложение доступно в течение ограниченного времени.

Киберпреступники могут отправлять сообщения о том, что вы выиграли суперприз, или на ваше имя осуществлено доставку.

Затем человек обычно переходит на сайт-подделку и подтверждает свою личность — вводит персональные данные, дает номер банковской карты, переводит незначительную сумму денег.

На первый взгляд, сайт может показаться надежным. Однако злоумышленники могут сделать подделку на хорошо известный и проверенный бренд.

Аферисты вызывают доверие у жертвы, получают ее данные и выводят деньги с банковской карты.


Как уберечься от мошенничества

Чтобы не стать жертвой кибер-мошенников, ИТ-специалисты рекомендуют принимать обдуманные решения и обращать внимание на сообщения от мобильного оператора. Чаще всего ими прикрываются мошенники. Официальные компании могут отправлять SMS-сообщения, однако они никогда не будут просить предоставить свои данные или перечислить средства на непонятный счет.

"Если вы видите текст с просьбой сообщить пароль или другие данные с целью проверки безопасности, не нажимайте на ссылку и не звоните по указанным номерам. Для уточнения информации свяжитесь с вашим мобильным оператором через официальный веб-сайт или с помощью номера телефона, указанного на официальном ресурсе", — советуют в эксперты.

Если же вам приходят сообщения, которые предлагают заблокировать спам или определенное установленное предложение, например мелодия вместо гудков, специалисты рекомендуют не выполнять никаких действий.

Лучшая стратегия, которая поможет уберечься от кибер-преступников — не переходить по ссылкам и не подтверждать никаких действий. Лучше удалять подозрительные сообщения сразу, а номера из которых они поступают — блокировать.

Также эксперты советуют установить на устройство специальные антивирусные программы, которые будут сканировать телефон на наличие вредоносной активности в режиме реального времени.

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Источник: https://www.unian.ua/science/it-fahivci-rozpovili-yak-uberegti-sebe-vid-sms-shahrajiv-novini-11297396.html?_ga=2.224622937.2137492195.1611694061-323982004.1603272846
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