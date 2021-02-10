logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

46632.08

ETH/USD

1809.07

LTC/USD

192.22

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет Как разместить Wi-Fi роутер в доме, чтобы он не вредил здоровью
commentss НОВОСТИ Все новости

Как разместить Wi-Fi роутер в доме, чтобы он не вредил здоровью

Излучения Wi-Fi роутера негативно влияет на здоровье и самочувствие

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Wi-Fi роутер стал одной из тех вещей, без которых современный человек не сможет комфортно существовать. Однако ученые неоднократно сообщали, что излучение от устройства негативно влияет на наше здоровье. Как умно разместить роутер и минимизировать вред от него, рассказывает руководитель научно-экологической лаборатории Антон Ястребцев.

Как разместить Wi-Fi роутер в доме, чтобы он не вредил здоровью

Где нельзя размещать Wi-Fi роутер дома. Фото: pcmag.com

По словам эксперта, размещать маршрутизатор нужно как можно дальше от кровати и мест, где вы чаще всего находитесь. Оптимальное расстояние от роутера к спальне должно составлять три метра.

Если устройство будет находиться у места вашего отдыха, излучение начнет влиять на головной мозг. В таком случае человек может чувствовать даже вялость и упадок сил, не понимая истинной причины.

Также стоит ставить роутер как можно дальше от своего рабочего места, если вы работаете дома.

Самое безопасное место размещения маршрутизатора — коридор. Обычно там человек проводит меньше своего времени и не поддается длительному губительному воздействию излучения.

Напомним, что ранее сообщалось, какие вещи нельзя держать рядом с Wi-Fi роутером, чтобы не испортить качество предоставления сигнала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Многие люди считают, что маршрутизатор нужно отключать на ночь, чтобы защитить себя от излучения электромагнитных волн. Насколько это правда? И действительно ли нужно отключать устройство? Узнавайте здесь.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что физики из Массачусетского технологического института нашли способ заряжать смартфоны, используя электромагнитные волны и Wi-Fi.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/10/router/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ