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Как найти потерянный смартфон: методы, которые работают

Проверенные советы как для Android, так и для iPhone

сегодня, 00:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

К сожалению, довольно часто мы теряем вещи. Особенно это относится к пожилым людям и детям. Жаль, когда это дорогая вещь, а гаджеты, которые зачастую становятся предметом постоянных поисков, относятся именно к этой категории. К счастью, технологии ежегодно развиваются, и теперь становится реальным вернуть потерянный телефон.

Как найти потерянный смартфон: методы, которые работают

Если потерянный гаджет работает на Android, то найти его будет проще простого. Но для этого понадобится компьютер и доступ к интернету, чтобы авторизоваться в своем аккаунте Google.

В нем вы найдете алгоритм поиска телефона. Но в случае, когда в профиле зарегистрированы несколько смартфонов, вам нужно будет выбрать телефон, который вы потеряли. Кроме того, обязательным является прохождение авторизации, чтобы доказать, что гаджет принадлежит именно вам. После прохождения алгоритма идентификации, следует выбрать удобный для вас способ поиска телефона. В первом случае можно позвонить с компьютера, если вы знаете, телефон не похищен, а именно потерян — где-то поблизости, например в помещении. Второй способ — посмотреть карту и проследить путь утраченного "друга". Этот способ подходит в случае, когда вы знаете, что телефон украли.

Что касается iPhone, активированная вовремя функция блокировки гаджета дистанционно, а также программа поиска телефона позволит вам найти устройство практически без нервов.

Ранее "Комментарии" писали о пяти "умных" гаджетах для дома, которые улучшают здоровье.



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Источник: https://gsminfo.com.ua/30375-yak-znajty-zagublenyj-smartfon-robochi-metody.html
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