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Главная Новости IT гаджет Итальянцы разработали уникальный маркер: чернила имеют невероятную особенность
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Итальянцы разработали уникальный маркер: чернила имеют невероятную особенность

Маркер Scribit Pen способен разлагаться на протяжении шести месяцев, что поможет разгрузить свалки

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Итальянская студия Carlo Ratti Associati (CRA) разработала концепцию компостируемой ручки-маркера, состоящей из натуральных волокон и съедобных чернил на водной основе, которые разлагаются в течение шести месяцев. Scribit Pen состоит из корпуса, сделанного из дерева, биопластика или анодированного алюминия, который предназначен для многократного использования.

Итальянцы разработали уникальный маркер: чернила имеют невероятную особенность

ФОТО: Dezeen

Маркер содержит перо и картридж из натуральных волокон, включая опилки, волокна конопли, полигидроксибутират (ПОБ) — полимер, который используется для производства биоразлагаемого пластика — и лигнин. Сменный картридж должен быть заполнен нетоксичными чернилами на водной основе, сделанными из съедобных ингредиентов и компостированными после использования.

Наружный биопластиковый стержень будет полностью компостируемым, изготовленным из тех же материалов, что и картридж, в то время как деревянные и алюминиевые бочки не компостируются, но рассчитаны на длительный срок службы.

"Узнав, что ежегодно на свалки отправляется более 35 миллиардов маркеров, мы начали работу над решением, соответствующим концепции циркулярной экономики. Когда мы пришли к инновационной концепции создания картриджа, который можно отделить от ствола, мы протестировали большое количество органических волокон, чтобы произвести биоразлагаемый картридж с оптимальными характеристиками", — заявила группа разработчиков CRA.

Ручка, разработанная для робота-рисовальщика CRA Scribit, в настоящее время является концепцией и находится в стадии разработки. Дизайн из биопласта был объявлен студией "первым в мире".

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Источник: https://www.dezeen.com/2020/12/04/carlo-ratti-associati-compostable-marker-pen-design/#:~:text=Italian%20studio%20Carlo%20Ratti%20Associati,break%20down%20within%20six%20months.
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