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Финская компания представила смарт-телевизор с акустикой JBL

Смарт-телевизор Nokia имеет процессор с четырьмя вычислительными ядрами и встроенный флеш-накопитель

сегодня, 15:17
Автор:

Павел Зинченко
Финская компания представила смарт-телевизор с акустикой JBL

Под брендом Nokia дебютировал новый смарт-телевизор формата 4К: панель с диагональю 65 дюймов можно будет приобрести по ориентировочной цене 870 долларов США. Новинка обладает разрешением 3840×2160 пикселей. Яркость достигает 480 кд/м2, статическая контрастность – 1100:1. Угол обзора по горизонтали – 178 градусов. Об этом сообщает Portaltele.

В телевизоре используется процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53, функционирующих на тактовой частоте 1 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali 450MP4 GPU. Объем оперативной памяти составляет 2,25 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя – 16 Гбайт. Панель может похвастаться наличием качественной аудиосистемы JBL мощностью 24 Вт. Говорится о поддержке Dolby Audio и DTS Trusurround.

Телевизор оборудован адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0. За проводное подключение к компьютерной сети отвечает Ethernet-адаптер. Среди прочего упомянуты три интерфейса HDMI, по одному порту USB 2.0 и USB 3.0. В качестве программной платформы применяется операционная система Android TV 9.0.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia готовится представить уникальный смарт-устройство.


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