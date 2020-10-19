kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11623.12

ETH/USD

379.36

LTC/USD

47.91

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Дождались: китайская компания готова представить самое быстрое в мире зарядное устройство
commentss НОВОСТИ Все новости

Дождались: китайская компания готова представить самое быстрое в мире зарядное устройство

Xiaomi продолжает работу над зарядными устройствами нового поколения

сегодня, 16:11
Автор:

Павел Зинченко

Xiaomi, стремясь развить популярную в настоящее время концепцию быстрой зарядки, представила свою новую технологию быстрой беспроводной зарядки Mi 80 Вт. Новое решение, рекламируемое как самая быстрая в мире беспроводная зарядка, может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч менее чем за 20 минут. Об этом сообщает издание India TV News.

Дождались: китайская компания готова представить самое быстрое в мире зарядное устройство

Xiaomi представила новую зарядку

Китайская компания утверждает, что новая технология быстрой зарядки может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч примерно за 19 минут, что довольно быстро. 

Xiaomi продемонстрировала мощность новой технологии, проведя тест зарядки на модифицированном Mi 10 Pro. Смартфон смог достичь заряда 10% всего за минуту, затем 50% заряда за 8 минут и, наконец, 100% заряда за 19 минут.

Напомним, что Xiaomi ранее представила свою беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт с Mi 10 Ultra в августе этого года. Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт дополняет проводную быструю зарядку смартфона мощностью 120 Вт. В то время как проводная быстрая зарядка, как утверждается, полностью заряжает устройство за 23 минуты и 41% всего за 5 минут, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт обеспечивает полную 100% зарядку всего за 40 минут. До этого в марте этого года компания представила беспроводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, которая могла полностью зарядить Mi 10 Pro за 40 минут.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi создала сеть передвижных магазинов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ