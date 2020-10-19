Дождались: китайская компания готова представить самое быстрое в мире зарядное устройство

Xiaomi, стремясь развить популярную в настоящее время концепцию быстрой зарядки, представила свою новую технологию быстрой беспроводной зарядки Mi 80 Вт. Новое решение, рекламируемое как самая быстрая в мире беспроводная зарядка, может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч менее чем за 20 минут. Об этом сообщает издание India TV News.

Xiaomi представила новую зарядку

Китайская компания утверждает, что новая технология быстрой зарядки может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч примерно за 19 минут, что довольно быстро.

Xiaomi продемонстрировала мощность новой технологии, проведя тест зарядки на модифицированном Mi 10 Pro. Смартфон смог достичь заряда 10% всего за минуту, затем 50% заряда за 8 минут и, наконец, 100% заряда за 19 минут.

Напомним, что Xiaomi ранее представила свою беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт с Mi 10 Ultra в августе этого года. Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт дополняет проводную быструю зарядку смартфона мощностью 120 Вт. В то время как проводная быстрая зарядка, как утверждается, полностью заряжает устройство за 23 минуты и 41% всего за 5 минут, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт обеспечивает полную 100% зарядку всего за 40 минут. До этого в марте этого года компания представила беспроводную быструю зарядку мощностью 40 Вт, которая могла полностью зарядить Mi 10 Pro за 40 минут.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi создала сеть передвижных магазинов.

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