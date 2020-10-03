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Apple официально признала iPod устаревшим

Apple выпустила первый iPod nano в 2005, теперь он перестанет получать обновления

сегодня, 14:52
Автор:

Павел Зинченко

Компания Apple добавила iPod nano седьмого поколения в свой список винтажных и устаревших продуктов, официально обозначив последний iPod в культовой линейке nano как "винтажный". Об этом сообщает MacRumors.

Apple официально признала iPod устаревшим

В списке винтажных товаров представлены устройства, которые не обновлялись более пяти и менее семи лет. После того, как продукция проходит семилетний рубеж, она считается устаревшей. Apple представила обновленную версию iPod nano седьмого поколения в середине 2015 года, и это был последний выпущенный iPod nano. Теперь, когда устройству исполнилось пять лет, его добавляют в список винтажей.

Apple выпустила первый iPod nano в сентябре 2005 года, и за время существования nano претерпела несколько изменений. Первая модель iPod nano была похожа по конструкции на стандартный iPod, но была более тонкой и удобной для карманного формата.

В 2015 году Apple обновила iPod nano седьмого поколения, добавив новые цвета, но дизайн остался прежним. Производство iPod nano было прекращено вместе с iPod shuffle в середине 2017 года, в результате чего iPod touch остался единственным iPod, который Apple продает.

Устройства из списка старых моделей Apple могут получать обслуживание оборудования от поставщиков услуг Apple, но это зависит от наличия компонентов для ремонта и там, где это требуется по закону. Устаревшие продукты не требуют обслуживания оборудования без исключений.

В дополнение к iPod nano седьмого поколения, iPod touch 5-го поколения, который был выпущен 11 октября 2012 года, также был добавлен в список "Винтаж" и "Устаревшее".

Как сообщало издание "Комментарии", Apple представит iPhone с "залечиванием ран".


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