Американская компания представила обновленную серию ноутбуков

Американская корпорация Dell анонсировала обновления для своих ноутбуков XPS 13 и XPS 13 2-in-1. Оба работают на процессорах Intel Tiger Lake 11-го поколения и будут доступны в США и Канаде 1 октября (и в других странах в ближайшие недели). XPS 13 начинается с 999 долларов; цена 2-в-1 стартует с 1249 долларов. Новый XPS был впервые представлен на сцене во время презентации Intel Tiger Lake в начале этого месяца. Об этом сообщало издание The Verge.

Обновления в основном выглядят как неровности спецификаций. Помимо новых процессоров, обе модели получили обновление памяти: теперь они работают с LPDDR4x на частоте 4267 МГц, а не 3733 МГц. Как и многие другие флагманы Tiger Lake, они также будут поддерживать Thunderbolt 4 и интегрированную графику Intel Xe.

Модель 2-в-1 также претерпела изменения, аналогичные редизайну XPS начала 2020 года. Скорее всего, пользователи заметят новое соотношение экрана к корпусу. Dell заявляет, что трансформируемый дисплей на 7 процентов больше, чем у предыдущих поколений. Можно обратить внимание, что лицевые панели, особенно сверху и снизу, стали меньше.

Dell также анонсировала "версию для разработчиков" XPS 13. Это устройство на базе Linux и первый ноутбук с предустановленной Ubuntu 20.04 LTS. Dell также предлагает загрузку Ubuntu 20.04 LTS всем, кто владеет XPS 13 и хочет заменить свою систему, независимо от того, есть ли у них версия для разработчиков.

Новые системы XPS 13 доступны в двух цветовых вариантах: "платиново-серебристый с салоном из черного углеродного волокна" или "морозный с салоном из арктического белого тканого стекла". Портфель является частью программы Intel Evo. Dell заявляет, что вся линейка XPS 2020 будет поставляться в упаковке из экологически чистых источников, включая переработанный пластик, предназначенный для морских перевозок.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple будет выпускать ноутбуки с собственным процессором.

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