Американская компания представила инновационные "умные" часы: что известно

Компания Garmin запустила Vivoactive 3 Element в Индии по цене 219 долларов США. Это устройство можно приобрести в интернет-магазине Garmin, Amazon India или в Tata Cliq. Это самые дешевые "умные" часы бренда в регионе, они представлены в единственном сером варианте.

Фото: Eagles Vine

Garmin Vivoactive 3 Element оснащен 1,2-дюймовым трансфлективным дисплеем с памятью в пикселях (MIP) с разрешением 240 x 240 пикселей. Этот экран защищен химически упрочненным стеклом. Кроме того, корпус "умных" часов изготовлен из нержавеющей стали и армированного волокном полимера, тогда как ремешок сделан из силикона.

Будучи носимым устройством для фитнеса, продукт поставляется со всеми необходимыми датчиками, такими как оптический датчик частоты сердечных сокращений, барометрический высотомер, компас, акселерометр, термометр, GPS и ГЛОНАСС. Что касается подключения, "умные" часы используют Bluetooth и ANT +.

Часы подключаются к смартфонам через приложение Connect IQ, которое доступно как в Google Play Store для Android, так и в Apple App Store для iPhone. Как и любое другое приложение-компаньон, это приложение можно использовать для изменения различных настроек "умных" часов.

Что касается функций, то носимое устройство имеет более 10 предварительно загруженных режимов GPS и занятий спортом в помещении. Оно также поддерживает уведомления приложений, VO2 Max, мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня стресса, настраиваемые тренировки, элементы управления Samsung SmartThings и многое другое.

И последнее, но не менее важное: Garmin Vivoactive 3 Element обладает водонепроницаемостью до 5 атм и может работать до 8 дней в режиме "умных" часов и только до 13 часов в режиме GPS.

Как сообщало издание "Комментарии", новые "умные" часы смогут распознавать болезни еще до появления симптомов.

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