В Японии будут оснащать все легковые автомобили "черными ящиками"

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии вчера, 29 июня, представило общественности документ, посвященный безопасности дорожного движения и политике минимизации дорожно-транспортных происшествий. Вскоре, автоматические регистраторы событий должны стать обязательными для всех пассажирских автомобилей с вместимостью до девяти человек включительно, а также для грузовых автомобилей весом до 3,5 тонны.

Черный ящик для автомобилей, фото из открытых источников

По сообщению металлургического интернет-портала "Металлургпром", как следует из документа, органы власти Японии планируют обязать производителей автомобилей оснащать транспортные средства так называемыми регистраторами событий (Event Data Recorder, EDR), записывающие сразу несколько параметров работы автомобиля. В частности, положения педалей газа и тормоза, состояние ремней безопасности, систем экстренного торможения и тому подобное. Это поможет улучшить водительскую дисциплину, уход за транспортным средством и расследования причин ДТП правоохранительными органами.

Требования по установке новых регистраторов событий будут внесены в соответствующее японское законодательство о дорожных транспортных средствах еще до сентября 2021 года. А вот вступят в силу новые требования ровно через год — в июле-2022-го.

Стоит отметить, что многие японские компании и так уже комплектовали автомобили устройствами EDR. А с 1 января этого года, по сообщению Международной организации производителей автомобилей, EDR должна была стать обязательным во всех пассажирских автомобилях в Китае. Однако, воплотился ди до сих пор этот замысел в жизнь — пока неизвестно. Поэтому, именно Япония со следующего года может стать первой страной в мире, которая сделает оснащение автомобилей "черными ящиками" обязательным.

Недавно "Комментарии" писали, что в Европе могут запретить рекламу бензиновых и дизельных автомобилей.

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