В Канаде запустили беспилотный автобусный маршрут

На территории правительственного кампуса в Оттаве, Канада, в тестовом режиме запущен автобусный маршрут, которым курсируют беспилотные шаттлы. Низкоскоростной шаттл с батарейным питанием напоминает миниатюрный автобус OC Transpo. Он имеет на борту оператора, который может взять на себя управление в случае необходимости, но в остальном работает без водителя.

Беспилотный шатл в Оттаве

Проект контролируется компанией Area X.O., предприятием, возглавляемым Invest Ottawa, в сотрудничестве с рядом партнеров, включая Transport Canada, город Оттаву и Министерство транспорта Онтарио. Это первый проект такого рода, одобренный в рамках Программы автоматизированных испытаний транспортных средств Онтарио.

Во время 10-дневного испытания шаттл, модель EZ10, разработанная EasyMile, будет следовать по 1,5-километровому маршруту с четырьмя остановками в кампусе Tunney's Pasture, включая станцию ​​LRT. Проект закрыт для широкой публики из-за COVID-19, поэтому на борту в рамках эксперимента будут присутствовать только сотрудники Tunney's Pasture и группы людей, которые участвуют в проекте.

Как правило, низкоскоростные автоматизированные транспортные средства могут двигаться со скоростью до 25 км / ч по заранее запрограммированному маршруту с использованием датчиков и программного обеспечения для обнаружения препятствий. Это испытание определит, как шаттл работает в реальных дорожных условиях, а также рассмотрит другие факторы, такие как эффективность аккумулятора и доступность.

Как сообщало издание "Комментарии", беспилотный электрокорабль мониторит качество воды в Пекине.

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