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В Австралии представили летающую "скорую помощь"

Самолет Vertiia будет использоваться как санитарная авиация и сможет преодолеть 800 км за один полет

сегодня, 11:25
Автор:

Павел Зинченко

Австралийская компания представила новый электрический самолет вертикального взлета и посадки, который уже находится на стадии предполетного прототипа. Самолет Vertiia компании AMSL Aero может летать на водороде на расстояние до 800 км, и поначалу он будет использоваться как санитарная авиация.

В Австралии представили летающую "скорую помощь"

ФОТО: The Driven

Vertiia была разработана совместно Сиднейским университетом и специалистами по автономии и сенсорам Mission Systems. Это переходный мультикоптер с восемью большими опорами, установленными на двух широких опорах из углеродного волокна, идущих от верхней части хвостового отсека и нижней передней части тонкой кабины в форме гондолы. Эти винты могут наклоняться от вертикального направления вверх для взлета, зависания и посадки до полностью горизонтального в крейсерском полете. Наличие восьми таких винтов обеспечивает достойный уровень резервирования на случай, если что-то выйдет из строя.

Маленькие крылья прикреплены к задней стороне опор и наклоняются в унисон с опорами. Поэтому они не блокируют воздушный поток, и как только определенная скорость будет достигнута, такая конфигурация крыла коробчатого типа обеспечит эффективный полет на крыльях. AMSL заявляет, что самолет рассчитан на крейсерскую скорость около 300 км/ч. Он будет пилотироваться при дебюте, но будет иметь встроенные автономные возможности, готовые к работе, когда такие вещи станут законными.

Компания громко заявляет, что это будет "самый эффективный eVTOL в мире", возможно, из-за его небольшой, тонкой, тандемной двух- или трехместной кабины и легкой конструкции из углеродного волокна. 

Как сообщало издание "Комментарии", летающий автомобиль впервые появится на большой дороге.


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Источник: https://newatlas.com/aircraft/amsl-vertiia-australian-evtol-air-taxi-prototype/
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