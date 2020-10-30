Летающий автомобиль впервые появится на большой дороге

PAL-V, голландская компания, объявила, что первый в мире коммерческий летающий автомобиль Liberty был одобрен для использования на дорогах в Европе. Это приближает мир к тому моменту, когда мы увидим летающую машину на обычных дорогах. Об этом сообщает Auto.

Летающий автомобиль появился на дороге

PAL-V Liberty недавно прошел строгие европейские вступительные испытания на дорогах, и теперь его можно использовать на улицах с официальным номерным знаком. Это последовало за строгой и обширной программой испытаний вождения, проводимой на испытательных треках с февраля 2020 года. Тесты включали маневры на высокой скорости, испытания тормозов и уровня шума. В режиме движения автомобиль развивает максимальную скорость 160 км / ч, может разгоняться с нуля до 100 км менее чем за девять секунд и имеет заявленную дальность полета 1315 километров.

"Мы много лет сотрудничаем с дорожными властями, чтобы достичь этой вехи. Секрет успешного создания летающих автомобилей заключается в том, чтобы обеспечить соответствие конструкции как воздушным, так и дорожным правилам", — говорит технический директор PAL-V Майк Стекеленбург.

Цена на коммерческий летающий автомобиль Liberty начинается с ценника начального уровня в 399 000 долларов без налогов. Испытательный прототип автомобиля был запущен и эксплуатировался в 2012 году, прежде чем компания начала работать над дизайном своего коммерческого продукта. С 2015 года он также проходит авиационную сертификацию в EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) и завершение ожидается только в 2022 году. Таким образом, поставки продукта начнутся только после этого.

Как сообщало издание "Комментарии", первый летающий автомобиль апробировали в Турции.

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